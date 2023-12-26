Знищено десятки одиниць техніки: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

В ОСУВ "Таврія" зазначили, що Сили оборони продовжують оборонну операцію на Авдіївському напрямку, завдаючи при цьому значних втрат російським окупантам.

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За добу на Таврійському напрямку росіяни здійснили 719 артобстрілів / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Протягом останньої доби українські військові знищили близько 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Крім того, Збройні Сили України знищили 43 одиниці військової техніки противника та пошкодили ще 32. Про це йдеться у повідомленні Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Як зазначаюється у зведенні, на Таврійському напрямку російські війська здійснили 3 авіаудари, провели 57 бойових зіткнень і здійснили 719 артобстрілів.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат", - зазначили в ОСУВ "Таврія". відео дня

Там додали, що Сили оборони за минулу добу відбили 27 атак окупантів на сході Новобахмутівки, Степового та Авдіївки, а також ще 13 атак біля Первомайського та Невельського в Донецькій області.

На Мар’їнському напрямку українські війська продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки, де вдалося відбити 6 атак.

На Шахтарському напрямку наші війська зупинили 3 атаки російських військ в районі Старомайорського.

На Запорізькому напрямку вдалося відбити 7 атак противника біля Роботиного та західніше Вербового.

Втрати російських окупантів на Таврійському напрямку

Ворог втратив загалом 399 осіб. Українські сили знищили 43 одиниці військової техніки, серед яких: 5 танків, 7 ББМ, 3 артилерійські системи, 19 безпілотних літальних апаратів, 6 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт противника.

"Крім того, ще 32 одиниці техніки ворога були пошкоджені", - резюмували в ОСУВ "Таврія".

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у районі Авдіївки Донецької області тривають активні бойові дії. Як зазначає речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, реальної загрози оточення Авдіївки немає.

Майор запасу Національної гвардії України та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що російське військово-політичне керівництво планує захопити Авдіївку до 15 березня - дати "президентських виборів" в Росії.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що інформація про загибель 108 бійців на Авдіївському напрямку, яка поширюється в соцмережах - є неправдивою.

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