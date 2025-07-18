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Українці порушують і не знають про штраф: за що карають на 30 тисяч гривень

Анна Косик
18 липня 2025, 10:53
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Щорічну проблему боротьби з паліями в Україні почали вирішувати шляхом накладання штрафів.
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Чималі штрафи можуть загрожувати паліям трави / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Головне:

  • За спалення сухої трави українців можуть оштрафувати
  • Більшу відповідальність за правопорушення несуть посадові особи
  • Максимальний штраф в рамках адміністративної відповідальності перевищує 30 тисяч

Чимало українців у період з весняни до осені нехтують законом і іноді, самі того не знаючи, грубо його порушують. Мова йде про паліїв сухої трави, яких можуть оштрафувати на суму до 30600 гривень.

Стаття 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність у вигляді штрафу за спалювання стерні, луків, пасовищ, рослинності чи її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях у населених пунктах.

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Громадян можуть оштрафувати на 3060 – 6120 гривень, а посадових осіб на 15300 – 21420 гривень. Однак штраф може збільшитися вдвічі, якщо українці спалюватимуть траву на об’єктах природно-заповідного фонд. Тобто максимальне покарання визначається на рівні 30600 гривень.

Окрім цього, потрібно враховувати, що стаття 245 Кримінального кодексу України передбачає і більш жорстке покарання за спалювання сухостоїв. Українці можуть потрапити у в'язницю на термін до 10 років, якщо знищать, або пошкодять внаслідок своїх дій лісові масиви, зелені насадження навколо населених пунктів, уздовж залізниць, стерні, сухих трав, рослинності на землях сільськогосподарського призначення.

Штрафи в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що власники будинків у сільській місцевості іноді стикаються з неприємністю у вигляді великого штрафу, адже нехтують державними будівельними нормами (ДБН).

Нагадаємо, українці можуть отримати штраф, якщо вони затягнули з вклеюванням фотографії у паспорті-книжечці після досягнення 25 і 45 років і не вклалися у потрібні терміни.

Напередодні стало відомо, що під час прогулянки у громадському місці часто можна почути нецензурну лексику. З'ясувалося, що за лайку на вулиці можна отримати штраф.

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Про джерело: Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) — це законодавчий акт, який визначає, що таке адміністративне правопорушення (проступок), які види правопорушень існують, яке покарання може бути за кожне з них, хто має право притягати до відповідальності та який порядок розгляду справ про адмінпорушення.

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