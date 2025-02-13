Пенсії в Україні зростуть уже в березні: хто може отримати надбавку

Уряд щороку встановлює мінімальні та максимальні суми підвищення виплат.

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Коли та на скільки проіндексують пенсії в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

На які питання відповів адвокат:

Кому піднімуть пенсії у 2025 році

Чи чекати пенсіонерам великої надбавки

Навесні 2025 року в Україні планується індексація пенсій, що означає підвищення виплат для пенсіонерів. Адвокат Іван Хомич у коментарі УНІАН пояснив, коли саме це станеться і яким буде розмір підвищення.

Кого торкнеться індексація пенсій у 2025 році?

За словами експерта, в Україні існують різні види пенсій:

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за віком,

по інвалідності,

за вислугу років,

а також спеціальні пенсії (для військових, держслужбовців тощо).

Починаючи з 2022 року, Кабінет міністрів щорічно проводить індексацію всіх пенсій. Якщо не відбудеться змін у законодавстві, чергове підвищення виплат має відбутися з 1 березня 2025 року.

"Те, наскільки будуть проіндексовані пенсії, має вирішити уряд та винести постанову, в якій це буде прописано. Зазвичай Кабмін ухвалює постанову про індексацію пенсійних виплат у 20 числах лютого. Торік пенсії підвищили на 7,96%, а у 2023 році – на 19,7%. У цьому році пенсійні виплати можуть зрости на 10%. У законі України "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування" йдеться, що в нашій країні індексація пенсій відбувається щорічно 1 березня", - каже адвокат.

Яким буде підвищення пенсій у 2025 році?

Адвокат зазначає, що уряд щороку встановлює мінімальні та максимальні суми підвищення виплат.

"Якщо опиратися на інформацію, отриману у попередні роки, то можна помітити певну закономірність – мінімальна сума збільшення пенсії була 100 гривень, а максимальний розмір вже два роки поспіль становив 1 500 гривень. Навіть якщо у відсотковому співвідношенні після індексації пенсії людина мала б отримувати більше, аніж 1 500 гривень, все одно виплата не перевищить цю суму. До прикладу, у 2023 році відсоток індексації був 19,7%, і, якщо людина мала пенсію у розмірі 10 000 гривень, то їй мали б додати понад 1 900 грн, але по факту вона отримувала лише 1 500 грн", – пояснює Хомич.

Хто отримає мінімальну надбавку до пенсій?

За словами експерта, мінімальне підвищення пенсій стосується кількох категорій громадян:

осіб, які вийшли на пенсію у період з 2021 до 2024 року;

людей, які отримують пенсію з різними "дотяжками".

"Є формула, за якою розраховується розмір пенсії (вона враховує, зокрема, стаж, розмір зарплати), і згідно з нею пенсійна виплата може бути, до прикладу 2 000 гривень, але мінімальна сума, яку виплачують пенсіонеру, становить 2 361 грн, оскільки це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Саме тому держава "дотягує" пенсію цієї людини до 2 361 грн", – зазначає адвокат.

Виплати пенсій в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні з 1 березня 2025 році заплановано індексацію пенсій. Варто вказати, що перерахунок не передбачений для тих, хто вийшов на пенсію за останні кілька років.

Також міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що для українців запровадять накопичувальну пенсію. За її словами, "в межах найближчих місяців проєкт буде внесений до Верховної Ради для того, щоб ми запровадили всю законодавчу базу в цьому році і розпочали технічну підготовку".

Таким чином із зарплат щомісяця будуть відраховувати 9%. Так, майбутньому українці зможуть отримувати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя.

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Хто такий Іван Хомич? Іван Хомич — відомий український адвокат, засновник та керівник Адвокатського бюро Івана Хомича. Адвокатське бюро Івана Хомича спеціалізується на різних галузях права, включаючи цивільне, кримінальне, сімейне, господарське та корпоративне право. Бюро надає послуги як приватним особам, так і бізнесу 510. Серед основних послуг: представництво в судах, реєстрація підприємств, захист прав споживачів, супровід угод з нерухомістю, юридична допомога у спадкових справах тощо.

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