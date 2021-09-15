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Пенсії, дорогий долар і перерахунок зарплат: Кабмін затвердив держбюджет на 2022 рік

15 сентября 2021, 15:04

У 2022 році на Пенсійний фонд в Україні виділять 531 млрд грн – це на 31 млрд більше 2021-го року.

Шмигаль, Кабмін
Кабмін затвердив бюджет на 2022 рік / Фото kmu.gov.ua

15 вересня Кабінет міністрів затвердив проект закону про Державний бюджеті на 2022 рік. Бюджет розрахований на діючій податковій базі.

Як зазначив на засіданні міністр фінансів Сергій Марченко, проект розроблений на основі бюджетної декларації на 2022-2024 роки.

Згідно презентації держбюджету, доходи держбюджету - 2022 складуть 1277,7 млрд гривень, що на 161,7 млрд гривень більше, ніж у 2021 році. Витрати зростуть на 103,1 млрд гривень до 1465,7 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 188 млрд гривень.

Основні показники держбюджету на 2022 рік:

  • ВВП - 5368 млрд грн;
  • Дефіцит - 188 млрд (3,5%);
  • Доходи - 1219 млрд;
  • Витрати - 1407 млрд;
  • Кредити - 529 млрд.
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Чого українцям чекати від держбюджету-2022

  • 20 тисяч грн - мінімальна зарплата лікарям, медсестрам - 13,5 тисячі;
  • 5,5 млрд грн на житло всім ветеранам АТО, які мають на це право;
  • 2 тисячі гривень - мінімальна стипендія для студента вузу.
  • 1250 грн - стипендія в українському профтехучилищу;
  • 28,6 - 28,7 грн/$ – стільки коштуватиме долар у 2022-му - на дві гривні більше, ніж зараз;
  • 15 258 грн - середня зарплата в Україні. До кінця 2022 року середня зарплата буде на рівні - 17 500 грн.
  • 6700 грн - мінімальна зарплата в 2022-му. Порівняно з 2021-м її підвищать всього на 200 грн;
  • 560 млрд грн - витратять на погашення та обслуговування державного боргу. Це 43,3% дохідної частини. Тобто з 10 зароблених гривень 4 доводиться віддавати кредиторам.

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що незважаючи на колосальне зростання цін на газ в Європі, вартість кубічного метра для населення в Україні найближчим часом не зміниться. Згідно з угодою з Нафтогазом, українці як і раніше платитимуть близько 8 гривень за кубометр паливо. Проте вже з травня 2022 року тарифи переглянуть.

Шмигаль сказав, що середня зарплата в Україні в 2022 році складе 15 258 гривень. Причому, за його словами, наприкінці наступного року очікується зростання середньомісячних окладів українців до 17,5 тисяч гривень. Уряд обіцяє працювати над тим, щоб номінальна заробітна плата відповідала реальній.

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Кабмін Денис Шмигаль Держбюджет-2022
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