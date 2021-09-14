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В Україні зростуть зарплати, але за рік: Шмигаль обіцяє українцям по 17,5 тис. грн на місяць

14 сентября 2021, 14:35

Уряд стежить, щоб було забезпечено зростання зарплат не тільки номінально, а й реально, стверджує Денис Шмигаль.

Гроші
В Україні наприкінці 2022 року середня зарплата перевищить показник у 17 500 гривень - Шмигаль / УНІАН

Згідно з прогнозами Кабінету міністрів, середня місячна зарплата в Україні перевищить показник у 17 500 гривень. Однак це має відбутися лише наприкінці 2022 року. Влада стежить за тим, щоб було забезпечено зростання окладу не тільки номінально, а й реально. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час своєї пресконференції у вівторок, 14 вересня, він розповів про те, що зарплата українців у 2022 році повинна скласти 15 258 гривень. За його словами, це хороший показник, який показує, що наприкінці наступного року заробітна плата українців сягне понад 17 500 гривень.Читайте такжеПенсія в Україні впаде до 20% від зарплати: у Мінспоцполітики пояснили, чому

"Це досить високий рівень. Це означає, що вже наприкінці року середня заробітна плата сягатиме понад 17 500 гривень. І це буде дозволяти зростати реальному рівню заробітної плати", - сказав Шмигаль.

Також він підкреслив, що у Кабміні стежать за ситуацією, щоб було забезпечено зростання не тільки номінальної зарплати в Україні, а й реальної.

До речі, згідно з останніми даними Державного комітету статистики за вересень, в середньому українець заробляє 530 доларів - майже 15 тисяч гривень. Цей показник залишається найнижчим у Європі, однак це і рекорд у співвідношенні гривні до долара в історії незалежної України.

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Підвищення зарплат в Україні

У Держстаті 28 липня опублікували дані, згідно з якими за підсумками червня 2021 року середня зарплата в Україні зросла до 14 313 гривень – на 814 гривень. Це 525 доларів за курсом на той момент.

30 липня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що президент Володимир Зеленський доручив докласти максимальних зусиль для підвищення зарплат працівникам середнього медичного персоналу.

У серпні міністр освіти Сергій Шкарлет сказав, що в грудні цього року педагоги можуть розраховувати на 20% підвищення окладів. Для цього викладачам потрібно пройти сертифікацію.

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зарплати новини України Денис Шмигаль
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