Восени додадуть по 300 грн: хто з пенсіонерів може розраховувати на надбавку / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

З жовтня нинішнього року українські пенсіонери, які перетнули віковий поріг у 70 років, отримають від держави доплату у розмірі 300 гривень. Про це повідомляє портал Телеграф з посиланням на заяву Марини Лазебної, яка нещодавно пішла з посади міністра соціальної політики України.

Чиновниця повідомила, що під час пандемії і воєнного стану влада країни протестувала на практиці, як ефективно доповнювати страхові пенсійні виплати доплатами і посібниками ‒ для того, щоб вийти на базовий пенсійний дохід. Його хочуть впровадити в майбутньому році.

Вжиті заходи, каже Лазебна, дозволили з 1 липня збільшити середній розмір пенсій в країні до 4 437 гривень (на 600 гривень більше, ніж у 2021 році).

Чиновниця також розповіла, що зріс і середній розмір пенсій для військових пенсіонерів. З 1 липня 2022 року виплати для цієї категорії українців зросли до 8 900 гривень (це на 3 000 гривень більше, ніж у 2012 році).

Отримають вікові доплати і пенсіонери, які перетнули віковий поріг в 65 років. Приміром, згідно з планами Мінсоцполітики, наступного року вони отримають доплату до своїх пенсій у розмірі 200 гривень.

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Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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