Обов'язкова ідентифікація: хто в Україні може залишитися вже навесні без пенсій

В Україні пенсіонери-переселенці мають пройти ідентифікацію в ПФУ до 31 березня, щоб продовжувати отримувати пенсійні виплати.

https://glavred.net/economics/obyazatelnaya-identifikaciya-kto-v-ukraine-mozhet-ostatsya-bez-uzhe-vesnoy-bez-pensiy-10539419.html Посилання скопійоване

Хто в Україні може залишитися вже навесні без пенсій? / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні пенсіонери-переселенці повинні пройти ідентифікацію в ПФУ до 31 березня, щоб продовжувати отримувати пенсійні виплати. Про це повідомляє профільний портал "На пенсії".

За даними ПФУ, пенсії тим, хто не пройшов ідентифікацію, виплачуватимуть тільки до кінця березня.

Як кажуть чиновники, ідентифікацію мають пройти тільки пенсіонери, яким:

відео дня

видали довідку тимчасово переміщених осіб до 24 лютого 2022 року і отримують пенсію через "Ощадбанк";

зупинено виплати пенсій.

Ідентифікацію можна пройти або у відділенні Пенсійного фонду, або у відділенні Ощадбанку, електронному кабінеті ПФУ, або через відеозв'язок, або в закордонній дипломатичній установі України.

Якщо пенсіонера буде ідентифіковано, його виплати накопичуватимуться на рахунку, поки процедура не буде пройдена. Записатися на процедуру відеоідентифікації можна на веб-порталі ПФУ.

Для цього потрібно зробити такі кроки:

Зайти на сайт електронних послуг Пенсійного фонду;

Перейти на вкладку Ідентифікація в режимі відеоконференції;

Заповніть усі обов'язкові поля у формі;

Вказати вид необхідної вам послуги;

Вибрати спосіб проходження відеоідентифікації;

Дати згоду на передачу даних;

Подати заяву.

Як кажуть у ПФУ, для отримання пенсійних виплат за кордоном українські пенсіонери можуть обрати міжнародні перекази через "Укрпошту" (але цей варіант стосується тих, хто раніше отримував пенсійні виплати готівкою в Україні).

Виплата пенсій в Україні

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, залежно від віку та стажу роботи. Наприклад, пенсіонери віком 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на картку, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така сама ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить по пенсію.

Крім цього, з 1 березня 2024 року в Україні планується індексація пенсій на 13%. Однак не всі пенсіонери отримають таке підвищення. Індексація може бути меншою для тих, хто отримує великі надбавки або вийшов на пенсію нещодавно.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.