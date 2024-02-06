УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Обов'язкова ідентифікація: хто в Україні може залишитися вже навесні без пенсій

Дмитро Відоменко
6 лютого 2024, 12:55
В Україні пенсіонери-переселенці мають пройти ідентифікацію в ПФУ до 31 березня, щоб продовжувати отримувати пенсійні виплати.
Пенсіонерка, пенсійне
Хто в Україні може залишитися вже навесні без пенсій? / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні пенсіонери-переселенці повинні пройти ідентифікацію в ПФУ до 31 березня, щоб продовжувати отримувати пенсійні виплати. Про це повідомляє профільний портал "На пенсії".

За даними ПФУ, пенсії тим, хто не пройшов ідентифікацію, виплачуватимуть тільки до кінця березня.

Як кажуть чиновники, ідентифікацію мають пройти тільки пенсіонери, яким:

відео дня
  • видали довідку тимчасово переміщених осіб до 24 лютого 2022 року і отримують пенсію через "Ощадбанк";
  • зупинено виплати пенсій.

Ідентифікацію можна пройти або у відділенні Пенсійного фонду, або у відділенні Ощадбанку, електронному кабінеті ПФУ, або через відеозв'язок, або в закордонній дипломатичній установі України.

Якщо пенсіонера буде ідентифіковано, його виплати накопичуватимуться на рахунку, поки процедура не буде пройдена. Записатися на процедуру відеоідентифікації можна на веб-порталі ПФУ.

Для цього потрібно зробити такі кроки:

  • Зайти на сайт електронних послуг Пенсійного фонду;
  • Перейти на вкладку Ідентифікація в режимі відеоконференції;
  • Заповніть усі обов'язкові поля у формі;
  • Вказати вид необхідної вам послуги;
  • Вибрати спосіб проходження відеоідентифікації;
  • Дати згоду на передачу даних;
  • Подати заяву.

Як кажуть у ПФУ, для отримання пенсійних виплат за кордоном українські пенсіонери можуть обрати міжнародні перекази через "Укрпошту" (але цей варіант стосується тих, хто раніше отримував пенсійні виплати готівкою в Україні).

Виплата пенсій в Україні

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, залежно від віку та стажу роботи. Наприклад, пенсіонери віком 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на картку, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така сама ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить по пенсію.

Крім цього, з 1 березня 2024 року в Україні планується індексація пенсій на 13%. Однак не всі пенсіонери отримають таке підвищення. Індексація може бути меншою для тих, хто отримує великі надбавки або вийшов на пенсію нещодавно.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
пенсії Пенсійний фонд
Реклама

Головне за день

Рада підтримала указ президента про продовження воєнного стану

Рада підтримала указ президента про продовження воєнного стану

13:48 Україна
50 млрд євро вже на шляху до України: в ЄС зізнались, коли чекати перший транш

50 млрд євро вже на шляху до України: в ЄС зізнались, коли чекати перший транш

13:42 Світ
Ракетний катер РФ атакували 10 дронів: нові деталі знищення "Івановця"

Ракетний катер РФ атакували 10 дронів: нові деталі знищення "Івановця"

13:27 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:26

Що буде, якщо пити пиво щодня: лікар дав невтішний прогноз

14:17

Не варто було витрачати 11 млн: "Ель" Кравчук обрушився на нацвідбір Євробачення

13:48

Рада підтримала указ президента про продовження воєнного стану

13:46

22-річна фаворитка Меладзе посміялася над тим, що розбила його з Брежнєвою сім'ю

13:42

50 млрд євро вже на шляху до України: в ЄС зізнались, коли чекати перший транш

Похабний мир в обмін на НАТО: Золотарьов – про майбутнє війни та загрози для УкраїниПохабний мир в обмін на НАТО: Золотарьов – про майбутнє війни та загрози для України
13:29

"Повернуться одразу 2 області": коли війна закінчиться остаточно - прогнозВідео

13:27

Ракетний катер РФ атакували 10 дронів: нові деталі знищення "Івановця"

12:55

Обов'язкова ідентифікація: хто в Україні може залишитися вже навесні без пенсій

12:55

"Агресія шкідлива для вашого флоту": у ЗСУ назвали вражаюче число знищених кораблів РФ

Реклама
12:21

Китайський гороскоп на завтра, 7 лютого: Кролики - закінчуйте розпочате, Козам - розчарування

12:04

"Все-таки мені вже трішки за ...": Павло Зібров розповів про уколи краси

11:44

Чий Крим: Дуда зробив нову заяву на тлі гучного дипломатичного скандалу

11:42

РФ кинула всі сили на Авдіївку: аналітик зізнався, скільки ЗСУ триматимуть місто

11:39

Гороскоп на завтра 7 лютого: Скорпіону - висока оцінка, Водолію - несподівані новини

11:35

РФ готується бити ракетами по Україні: у Силах оборони назвали цілі ударів

11:34

Євробачення 2024: Швеція встановила рекорд

11:29

Бізнес Чернігівщини потерпає від безпідставного масового блокування податкових накладних актуально

11:22

"Не хочете повертатися - рот закрийте": вдова Білоножка жорстко вилаяла Повалій

11:07

"Далеко не найгірший варіант": політолог оцінив ризик замороження війни в Україні

11:00

Московський суд заочно заарештував письменника Бориса Акуніна

Реклама
10:55

На телеканалі 2+2 – прем’єра пригодницького серіалу "Друзі"Відео

10:55

У РФ раптово помер популярний актор багатьох серіалів

10:41

Реакція Макса на відео: Чмерковський стане батьком, через 4 місяці після народження другого синаВідео

10:34

ЗСУ "перемололи" сотні штурмовиків РФ разом із бронетехнікою: названо напрямки

10:28

Політолог спрогнозував, коли у США домовляться про допомогу Україні

10:21

Золотарьов оцінив шанси на завершення війни в Україні за Корейським сценаріємВідео

10:19

Від "сірої мишки" до ікони стилю: що ви не знали про Олену Зеленську

10:15

Лікарі оголосили прогноз щодо хвороби короля Великої Британії

09:56

Українцям треба заплатити податки за давно куплені квартири та будинки: що сталося

09:51

Церковне свято 7 лютого: що може призвести до біди у день святого Луки

09:47

Пропаганда Кремля розкручує ідею "поділу" України: в ISW розкрили мету риторики РФ

09:32

Ракетоносці готують до вильоту: у Мережі показали підготовку масованого удару РФФото

09:31

Трамп може пожертвувати Україною заради крісла в Білому домі - FT

09:25

Принц Гаррі терміново вилетів відвідати короля Чарльза, якому діагностували рак

08:35

Окупанти обстріляли готель у Харківській області: загинула двомісячна дитинаФото

08:35

Путін знайшов "ахіллесову п'яту" НАТО: експерт розкрив план нападу РФ на Альянс

08:30

Колони йдуть на штурм: РФ просунулася на трьох напрямках — DeepState

08:10

Війна йде не на визволення, а на виснаженняПогляд

08:04

ЗСУ просунулися поблизу Авдіївки: в ISW розкрили деталі

07:55

Треба за 8 секунд вгадати тварину на малюнку: лише одиниці впораються із завданням

Реклама
07:23

Зеленський анонсував новий механізм бронювання від мобілізації

06:52

РФ атакувала Харківщину: зруйновано готель, під завалами людина

06:35

Як сказати українською "ни в коем случае": мовознавець здивував відповіддюВідео

06:10

Катастрофою для України буде не відставка ЗалужногоПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 9 секунд знайти яблуко

04:55

Путін планує нову війну в Європі: експерт назвав, які країни під загрозою

04:23

Алісса Мілано жорстко відреагувала на звинувачення з боку хворої Шеннон Доерті

03:52

Ситуація дуже важка: експерт розкрив деталі наступу росіян на Авдіївку

03:03

Навіть розбирати не потрібно: як прибрати накип на крані повітряною кулькою

02:24

Навіть Шерлок Голмс задумався б: потрібно за 6 секунд знайти лісоруба в похмурому лісі

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти