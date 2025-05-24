Мінімальну пенсію в Україні хочуть підняти до 4000 грн: в ВР зробили заяву

Підвищення пенсій не тільки покращить добробут пенсіонерів, але й стимулюватиме економіку.

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Пенсії українцям потрібно переглянути вже зараз / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

Гетманцев наполягає на підвищенні мінімальної пенсії щонайменше до 4000 грн

Для такого підвищення потрібно близько 2,2 млрд грн щомісяця

Джерела: боротьба з тіньовим ринком тютюнових виробів та скасування спецпенсій

Голова комітету Верховної Ради з фінансових, податкових і митних питань Данило Гетманцев акцентував увагу на важливості підвищення мінімального пенсійного забезпечення в Україні. Про це Гетманцев повідомив у своєму Telegram-каналі 23 травня.

Він вважає, що поточний рівень у 2300 грн є недостатнім і його необхідно збільшити хоча б до 4000 грн.

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"Абсолютно погоджуюсь з пенсіонерами, що мінімальна пенсія у ≈2300 гривень є неприйнятною. Цю проблему треба вирішувати, хоча завдання складне", — зазначив політик.

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Він розрахував, що для реалізації такого підвищення необхідно щомісячно виділяти близько 2,2 мільярда гривень. У річному еквіваленті ця сума майже дорівнює прибуткам нелегального тютюнового ринку в Україні.

Гетманцев також вказав на можливе джерело фінансування — відміну спеціальних пенсій. Це дало б змогу спрямувати додаткові кошти не лише на мінімальні, але й на середні пенсії.

"Підвищення пенсій не тільки допоможе людям в такі важкі часи, але і стимулює розвиток економіки. Ці гроші повністю повертаються в економіку і стимулюють зростання попиту на товари передусім вітчизняного виробництва", — додав він.

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Як повідомляв Главред, певним категоріям пенсіонерам начислять надбавки. В ПФУ пояснили, хто отримає додаткові 570 грн щомісяця.

Окрім цього, пенсіонери з дев'яти областей отримають суттєву доплату. Приємний бонус буде нарахований автоматично, без необхідності подавати будь-які заяви, і надійде на банківський рахунок або через Укрпошту.

Своєю чергою в ПФУ назвали дві причини, чому українцям можуть припинити виплачувати пенсію. Це стосується як ВПО, так і українців, які перебувають за кордоном.

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