Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Мінімальну пенсію в Україні хочуть підняти до 4000 грн: в ВР зробили заяву

Даяна Швець
24 травня 2025, 09:09
468
Підвищення пенсій не тільки покращить добробут пенсіонерів, але й стимулюватиме економіку.
пенсия, пенсионер, ВР, Рада
Пенсії українцям потрібно переглянути вже зараз / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

  • Гетманцев наполягає на підвищенні мінімальної пенсії щонайменше до 4000 грн
  • Для такого підвищення потрібно близько 2,2 млрд грн щомісяця
  • Джерела: боротьба з тіньовим ринком тютюнових виробів та скасування спецпенсій

Голова комітету Верховної Ради з фінансових, податкових і митних питань Данило Гетманцев акцентував увагу на важливості підвищення мінімального пенсійного забезпечення в Україні. Про це Гетманцев повідомив у своєму Telegram-каналі 23 травня.

Він вважає, що поточний рівень у 2300 грн є недостатнім і його необхідно збільшити хоча б до 4000 грн.

відео дня

"Абсолютно погоджуюсь з пенсіонерами, що мінімальна пенсія у ≈2300 гривень є неприйнятною. Цю проблему треба вирішувати, хоча завдання складне", — зазначив політик.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Инфографика - Главред

Він розрахував, що для реалізації такого підвищення необхідно щомісячно виділяти близько 2,2 мільярда гривень. У річному еквіваленті ця сума майже дорівнює прибуткам нелегального тютюнового ринку в Україні.

Гетманцев також вказав на можливе джерело фінансування — відміну спеціальних пенсій. Це дало б змогу спрямувати додаткові кошти не лише на мінімальні, але й на середні пенсії.

"Підвищення пенсій не тільки допоможе людям в такі важкі часи, але і стимулює розвиток економіки. Ці гроші повністю повертаються в економіку і стимулюють зростання попиту на товари передусім вітчизняного виробництва", — додав він.

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, певним категоріям пенсіонерам начислять надбавки. В ПФУ пояснили, хто отримає додаткові 570 грн щомісяця.

Окрім цього, пенсіонери з дев'яти областей отримають суттєву доплату. Приємний бонус буде нарахований автоматично, без необхідності подавати будь-які заяви, і надійде на банківський рахунок або через Укрпошту.

Своєю чергою в ПФУ назвали дві причини, чому українцям можуть припинити виплачувати пенсію. Це стосується як ВПО, так і українців, які перебувають за кордоном.

Більше економічних новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії Верховна Рада пенсія пенсіонери пенсійна реформа Пенсійний фонд виплати пенсії пенсійний вік пенсійна система підвищення пенсій
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Важка ніч": стали відомі наслідки масованого удару по Києву, постраждали 6 районів

"Важка ніч": стали відомі наслідки масованого удару по Києву, постраждали 6 районів

09:30Україна
"Як гахнуло – скло полетіло": очевидиця розповіла про приліт уламків по будинку в Києві

"Як гахнуло – скло полетіло": очевидиця розповіла про приліт уламків по будинку в Києві

08:46Україна
Палали багатоповерхівки у 2 районах: ДСНС показала наслідки нічного удару по Києву

Палали багатоповерхівки у 2 районах: ДСНС показала наслідки нічного удару по Києву

07:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Грози, зливи і похолодання до +3 градусів: стала відома дата різкої зміни погоди

Грози, зливи і похолодання до +3 градусів: стала відома дата різкої зміни погоди

Уже дівати нікуди: в Україні впали ціни на улюблений овоч

Уже дівати нікуди: в Україні впали ціни на улюблений овоч

Росіяни вдарили ракетами по Одесі: над містом здіймається дим

Росіяни вдарили ракетами по Одесі: над містом здіймається дим

Гороскоп Таро на сьогодні 24 травня: Стрільцям - нагорода, Водоліям - фінансове попередження

Гороскоп Таро на сьогодні 24 травня: Стрільцям - нагорода, Водоліям - фінансове попередження

В Україні посилили нові заходи мобілізації: де вводяться пересувні блокпости

В Україні посилили нові заходи мобілізації: де вводяться пересувні блокпости

Останні новини

09:31

Гороскоп Таро на завтра 25 травня: Скорпіонам - більше любові, Рибам - задоволення

09:30

"Важка ніч": стали відомі наслідки масованого удару по Києву, постраждали 6 районів

09:09

Мінімальну пенсію в Україні хочуть підняти до 4000 грн: в ВР зробили заяву

09:06

Гороскоп для Стрільців 2025-20228: Сатурн дасть зміни та нові можливостіВідео

08:46

"Як гахнуло – скло полетіло": очевидиця розповіла про приліт уламків по будинку в КиєвіФото

Восени Росія може відмовитися воювати за чотири області, літній наступ провалиться - ГельманВосени Росія може відмовитися воювати за чотири області, літній наступ провалиться - Гельман
08:10

Три версії ліквідації ПортноваПогляд

07:44

Палали багатоповерхівки у 2 районах: ДСНС показала наслідки нічного удару по КиєвуФото

07:10

Загадка для геніїв: треба за 21 секунду знайти 3 відмінності між козенятами

06:10

Орбан зі своїми шпигунськими перфомансами виглядає несмішним клоуномПогляд

Реклама
05:50

Загадка для найгеніальніших: знайдіть один порожній кухоль за 5 секунд

05:25

Несподіваний гість: священник сказав, що робити, якщо в дім залетіла ластівка

04:56

Гороскоп на завтра 25 травня: Скорпіонам - запрошення, Водоліям - гарні новини

04:35

Як сказати українською "не ударить в грязь лицом": багато хто перекладає неправильноВідео

04:03

Ворог відновив штурмові дії на важливому напрямку: що доповіли в ЗСУ

03:32

"Призведе до катастрофи": Світан сказав, чому Україні не потрібне перемир'я

02:40

7 секунд на роздуми: лише найуважніші знайдуть пропущене число

02:30

Сотні Калібрів та Іскандерів: прогноз масованого удару РФ

01:36

Життя 4 знаків зодіаку зміниться до кінця травня

01:04

Масована атака на Київ: є руйнування та постраждалі

00:35

Є в кожній машині: за що українських водіїв штрафують на 510 гривень

Реклама
00:25

Ворог знову обстріляв прикордоння Сумщини: є постраждалі

00:04

Генії від народження - названо 3 місяці, коли народжуються люди з високим IQ

23 травня, п'ятниця
23:40

Проблеми зростають: несподівані наслідки для економіки РФ

23:27

Портнов був в Україні за кілька днів до вбивства: ЗМІ дізналися, з ким він зустрічався

22:56

Обмін полонених 1000 на 1000: Зеленський повідомив, коли пройдуть два наступні етапи

22:35

Майстерня знайшла "ще одну поломку": поради експерта, як уникнути обману

22:13

В Києві гримлять вибухи, ППО відбивають ворожу атаку - деталі

21:53

"Ніколи тебе не залишу": воїн вперше подзвонив коханій після 37 місяців полонуВідео

21:42

Мерц звернувся до одного із президентів, шоб припинити вогонь в Україні

21:32

Є 4 сценарії: війна може закінчитися вже влітку - JPMorganChase

21:18

Чи можлива зустріч Зеленського з Путіним: Сибіга розкрив деталіВідео

20:57

Сенсація століття: у Фредді Мерк'юрі є дочка, яку він приховував

20:54

Росія передасть Україні свій "мирний договір": Лавров назвав точний час

20:52

Павло Дуров купив своїй герлфренд роль у Голлівуді за 400 тис дол

20:40

Україну накриває сильне похолодання: в які регіони увірветься справжній шторм

20:27

Помідори не будуть хворіти: копійчаний засіб, який є в кожного вдомаВідео

20:27

"Гроші ніхто не повернув": українці обурені роботою банкоматів ПриватБанку

20:11

Уже дівати нікуди: в Україні впали ціни на улюблений овоч

20:11

"Уже не ховаються": Даша Квіткова закрутила роман із молодим футболістом - ЗМІ

20:10

На Землі може статися масштабний блекаут: названо причину

Реклама
20:03

"Вдома майже 400 людей": Зеленський зробив заяву про історичний обмін 1000 на 1000ФотоВідео

19:44

Яскрава учасниця "Холостяка" повідомила про вагітністьВідео

19:20

Дзвінки додому зі сльозами на очах: перші кадри повернення захисників з полонуФото

19:16

"Потрійне захоплення": ЗМІ розповіли, що означає і чим небезпечна нова тактика РФ

19:10

Чому Трамп не поспішатиме з санкціями Грема проти РосіїПогляд

19:08

РФ хоче "звільнити" всю Украину: Лавров вирішив боротися з "владою Зеленського"Відео

18:52

"Потужна комбінація": 5 ефективних ранкових напоїв для схуднення

18:41

"Не може бути вічною": що відбувається у шлюбі Матвієнко та Мірзояна

18:25

Артем Пивоваров виступить на десятиріччі Atlas Festival 2025

18:12

Тест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинках дітей, які грають зі сніговиками, за 23 с

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти