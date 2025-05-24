Мінімальну пенсію в Україні хочуть підняти до 4000 грн: в ВР зробили заяву

Ключове:
- Гетманцев наполягає на підвищенні мінімальної пенсії щонайменше до 4000 грн
- Для такого підвищення потрібно близько 2,2 млрд грн щомісяця
- Джерела: боротьба з тіньовим ринком тютюнових виробів та скасування спецпенсій
Голова комітету Верховної Ради з фінансових, податкових і митних питань Данило Гетманцев акцентував увагу на важливості підвищення мінімального пенсійного забезпечення в Україні. Про це Гетманцев повідомив у своєму Telegram-каналі 23 травня.
Він вважає, що поточний рівень у 2300 грн є недостатнім і його необхідно збільшити хоча б до 4000 грн.
"Абсолютно погоджуюсь з пенсіонерами, що мінімальна пенсія у ≈2300 гривень є неприйнятною. Цю проблему треба вирішувати, хоча завдання складне", — зазначив політик.
Він розрахував, що для реалізації такого підвищення необхідно щомісячно виділяти близько 2,2 мільярда гривень. У річному еквіваленті ця сума майже дорівнює прибуткам нелегального тютюнового ринку в Україні.
Гетманцев також вказав на можливе джерело фінансування — відміну спеціальних пенсій. Це дало б змогу спрямувати додаткові кошти не лише на мінімальні, але й на середні пенсії.
"Підвищення пенсій не тільки допоможе людям в такі важкі часи, але і стимулює розвиток економіки. Ці гроші повністю повертаються в економіку і стимулюють зростання попиту на товари передусім вітчизняного виробництва", — додав він.
Пенсії в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, певним категоріям пенсіонерам начислять надбавки. В ПФУ пояснили, хто отримає додаткові 570 грн щомісяця.
Окрім цього, пенсіонери з дев'яти областей отримають суттєву доплату. Приємний бонус буде нарахований автоматично, без необхідності подавати будь-які заяви, і надійде на банківський рахунок або через Укрпошту.
Своєю чергою в ПФУ назвали дві причини, чому українцям можуть припинити виплачувати пенсію. Це стосується як ВПО, так і українців, які перебувають за кордоном.
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