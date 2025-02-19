Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Пенсії по-новому: в Україні змінили формулу для розрахунку виплат

Юрій Берендій
19 лютого 2025, 04:04
74
Пенсійний фонд України затвердив середню заробітну плату за 2024 рік, що вплине на коефіцієнт індексації пенсій, який попередньо становитиме 1,115.
Пенсії по-новому: в Україні змінили формулу для розрахунку виплат
В Україні змінили формулу для розрахунку пенсії - що зміниться / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Середня зарплата у 2024 році становила 17 486,60 грн
  • Коефіцієнт індексації пенсій складе 1,115

Пенсійний фонд України затвердив середню заробітну плату за 2024 рік, з якої сплачено страхові внески та яка враховується при розрахунку пенсій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПФУ.

За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році становила 17 486,60 грн, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році. На основі цього показника коефіцієнт індексації пенсій складе 1,115.

відео дня

Розрахунок здійснюється відповідно до частини 2 статті 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а формула враховує рівень інфляції за 2024 рік (12,0%).

Середній показник заробітної плати за 2021-2023 роки становив 13 559,41 грн, а за 2022-2024 роки — 15 057,09 грн.

"Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення, становитиме 11,05%. Таким чином, показник індексації пенсій становитиме 11,53% ((12,0% + 11,05%) /2)", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Мінсоцполітики визначить коефіцієнт та порядок індексації пенсій, а остаточне рішення ухвалить Кабмін наприкінці місяця. Коефіцієнт може відрізнятися від розрахованого за формулою.

У проєкті бюджету Пенсійного фонду на індексацію та додаткові доплати передбачено 44,7 млрд грн. Індексація пенсій запланована на 1 березня 2025 року та буде єдиним механізмом підвищення виплат, інших зростань пенсій у 2025 році не передбачено.

Пенсії в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, навесні 2025 року в Україні планується індексація пенсій, що означає підвищення виплат для пенсіонерів. Адвокат Іван Хомич пояснив, коли саме це станеться і яким буде розмір підвищення.

1 березня 2025 року запланована індексація пенсій в Україні. Однак, як пояснив адвокат Іван Хомич, деякі категорії пенсіонерів не мають права брати участі в перегляді виплат.

В Україні з 1 березня 2025 році заплановано індексацію пенсій. Очікується, що у результаті виплати мають зрости на 10% від їхнього поточного розміру. Про це йдеться у проекті бюджету ПФУ. Зокрема, у бюджеті ПФУ враховано проведення перерахунку пенсій та щомісячних страхових виплат у зв’язку з індексацією. Індексацію проводитимуть з коефіцієнтом 1,10. Загальний обсяг видатків Пенсійного фонду на 2025 рік становитиме 908,2 мільярда гривень.

Інші новини:

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії пенсія пенсіонери Пенсійний фонд виплати пенсії
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Пенсії по-новому: в Україні змінили формулу для розрахунку виплат

Пенсії по-новому: в Україні змінили формулу для розрахунку виплат

04:04Економіка
Двотижневий шторм добігає кінця: Україну скоро атакує нова магнітна буря

Двотижневий шторм добігає кінця: Україну скоро атакує нова магнітна буря

02:42Синоптик
"Зеленського підтримує 4% українців": Трамп видав цинічну заяву про переговори

"Зеленського підтримує 4% українців": Трамп видав цинічну заяву про переговори

02:05Політика
Реклама

Популярне

Більше
Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - кохання

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - кохання

Гороскоп на сьогодні 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

Гороскоп на сьогодні 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

Тариф на світло стане меншим: Міненерго зробило важливу заяву

Тариф на світло стане меншим: Міненерго зробило важливу заяву

Останні новини

05:11

Заломи на взутті : чому виникають і як їх швидко прибрати

05:00

Яке сьогодні свято 19 лютого 2025 року: що не можна робити цього дня

04:30

ТОП-10 найкращих сімейних авто: експерти назвали найкомфортніші моделі

04:04

Пенсії по-новому: в Україні змінили формулу для розрахунку виплат

03:54

Хвилюватися чи ні: випадіння волосся – коли варто бити тривогу

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниУкраїні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війни
03:32

Чим замінити харчові дріжджі: досвідчені господині поділилися секретами

03:00

"Потрібно виходити з токсичних стосунків": Лорак знайшла нового фаворита

02:42

Двотижневий шторм добігає кінця: Україну скоро атакує нова магнітна буря

02:30

За якої температури замерзає бензин в авто: попередження для водіїв

Реклама
02:05

"Зеленського підтримує 4% українців": Трамп видав цинічну заяву про переговори

02:00

19 лютого: церковне свято, прикмети, день ангела і що не можна робити

01:30

Беззуба жебрачка Анна Сєдокова зізналася, як живе зараз

01:22

Як обійтись без мірного стакана і порахувати грами і мілілітри: лайфхак

01:08

Війн можна було закінчити кілька днів тому: Трамп видав цинічну заяву щодо України

00:39

"Так, дитинко!": 87-річний Джек Ніколсон уперше за кілька років вийшов у світВідео

18 лютого, вівторок
23:53

В Одесі лунають вибухи, здійнялась пожежа: місто під масованою атакою ШахедівВідео

23:51

Миротворці можуть з'явитися в Україні: Нідерланди і Франція прийняли рішення

23:29

Молодуха Петросяна розповіла, як втерлася до нього в довіру: "Було непросто"

22:57

Переговори РФ і США: Путін хоче отримати контроль над Україною

22:54

"Почесна капітуляція": Горбач розкрив небезпеку для України на переговорах з РФВідео

Реклама
22:33

Багатство й удача прийдуть на цілий рік: що потрібно зробити 19 лютого

22:30

Як швидко позбутися печії в домашніх умовах: зникне за лічені хвилини

22:24

"Як земля носить": головна фанатка Винника "вибачилася" за його російські пісні

22:17

"Яка різниця": Ольга Сумська розповіла про стосунки з рідною сестрою

22:00

Переговори між США та Росією та їх наслідки: головні новини України (дайджест)

21:35

Вдарить різке потепління і розтане сніг: синоптикиня назвала дату

21:21

Експерти радять не забувати ставити миску з сіллю вдома у лютому: яка причина

21:09

ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

20:46

Абракадабра по-українськи: Леді Гага виділила співочий талант маленької українки

20:25

Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву

20:18

США "дуже сильно увійшли в гру": Дуда похвалив Трампа після зустрічі з Келлогом

19:45

Для чого насправді бризкати парфуми на волосся: оточуючі будуть здивовані

19:44

Де захований кіт: лише люди з високим IQ розгадають загадку

19:32

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний морозФото

19:25

Простий рецепт буряка по-корейськи: неймовірна закуска готується за 10 хвилин

19:22

США та РФ не хотіли участі України у переговорах у Саудівській Аравії - Bloomberg

19:13

Припинення вогню чи кінець війни: названо результат переговорів Трампа і ПутінаВідео

19:10

Чого хоче Трамп та ПутінПогляд

18:58

Який вигляд мав Хрещатик понад 150 років тому: опубліковане унікальне фото

18:55

Росіяни модернізували ударні БпЛА: в чому небезпека нових дронів "Ґерань-3"Фото

Реклама
18:54

Позбавляємось від каракулів на стінах: найкращі лайфхаки видалення фломастера

18:37

"Критична ситуація": армія РФ впритул підійшла до Куп'янська

18:30

Чи можна дмухати собаці в морду: що це означає для тварини

18:24

Нігті можуть вказувати на тривалість життя: на що слід звернути увагу

18:12

"Це я гарантую": у Раді розставили крапки над "і" у питанні виборів у 2025 році

17:55

5 найкращих способів, як вигнати павуків з дому: експерт описав секретні методиВідео

17:53

Непросте IQ-завдання: знайдіть 5 відмінностей у картинках тукана за 21 секунду

17:46

Лише один секрет - мініатюрні налисники, які зметуть за хвилинуВідео

17:46

У Кремлі поставили новий ультиматум для завершення війни в Україні

17:01

Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти