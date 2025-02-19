Пенсії по-новому: в Україні змінили формулу для розрахунку виплат

Пенсійний фонд України затвердив середню заробітну плату за 2024 рік, що вплине на коефіцієнт індексації пенсій, який попередньо становитиме 1,115.

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В Україні змінили формулу для розрахунку пенсії - що зміниться / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Середня зарплата у 2024 році становила 17 486,60 грн

Коефіцієнт індексації пенсій складе 1,115

Пенсійний фонд України затвердив середню заробітну плату за 2024 рік, з якої сплачено страхові внески та яка враховується при розрахунку пенсій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПФУ.

За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році становила 17 486,60 грн, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році. На основі цього показника коефіцієнт індексації пенсій складе 1,115.

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Розрахунок здійснюється відповідно до частини 2 статті 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а формула враховує рівень інфляції за 2024 рік (12,0%).

Середній показник заробітної плати за 2021-2023 роки становив 13 559,41 грн, а за 2022-2024 роки — 15 057,09 грн.

"Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення, становитиме 11,05%. Таким чином, показник індексації пенсій становитиме 11,53% ((12,0% + 11,05%) /2)", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Мінсоцполітики визначить коефіцієнт та порядок індексації пенсій, а остаточне рішення ухвалить Кабмін наприкінці місяця. Коефіцієнт може відрізнятися від розрахованого за формулою.

У проєкті бюджету Пенсійного фонду на індексацію та додаткові доплати передбачено 44,7 млрд грн. Індексація пенсій запланована на 1 березня 2025 року та буде єдиним механізмом підвищення виплат, інших зростань пенсій у 2025 році не передбачено.

Пенсії в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, навесні 2025 року в Україні планується індексація пенсій, що означає підвищення виплат для пенсіонерів. Адвокат Іван Хомич пояснив, коли саме це станеться і яким буде розмір підвищення.

1 березня 2025 року запланована індексація пенсій в Україні. Однак, як пояснив адвокат Іван Хомич, деякі категорії пенсіонерів не мають права брати участі в перегляді виплат.

В Україні з 1 березня 2025 році заплановано індексацію пенсій. Очікується, що у результаті виплати мають зрости на 10% від їхнього поточного розміру. Про це йдеться у проекті бюджету ПФУ. Зокрема, у бюджеті ПФУ враховано проведення перерахунку пенсій та щомісячних страхових виплат у зв’язку з індексацією. Індексацію проводитимуть з коефіцієнтом 1,10. Загальний обсяг видатків Пенсійного фонду на 2025 рік становитиме 908,2 мільярда гривень.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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