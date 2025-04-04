Деяким пенсіонерам можуть заблокувати картки: у чому причина

Пенсійну картку можуть заблокувати, якщо понад шість місяців не здійснювати жодних операцій.

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Що потрібно знати, аби не залишитися без пенсії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Чому пенсіонерам можуть заблокувати картки

Як розблокувати пенсійну картку та відновити виплати

Деякі пенсіонери намагаючись заощадити кошти, не знімають свої виплати з карток. Однак, якщо пенсійною карткою не користуватися понад шість місяців, виплати можуть бути призупинені. Про це повідомляє портал На пенсії.

У матеріалі йдеться, якщо пенсіонери не проводять жодних операцій зі своїм банківським рахунком протягом шести місяців, куди надходять виплати, то ПФУ може вирішити, що пенсіонер не має доступу до картки. У такому разі банківський рахунок можуть заблокувати.

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Також це стосується пенсіонерів, які перебувають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій, де немає доступу до банківських послуг.

Щоб пенсійну картку не заблокували, рекомендується періодично виконувати хоча б мінімальні операції, наприклад:

поповнювати мобільний рахунок;

робити невеликі перекази на іншу картку (навіть у розмірі кількох гривень).

Якщо картка не активна протягом шести місяців, банк її блокує та повідомляє про це Пенсійний фонд України. У результаті всі накопичені кошти "заморожуються".

Як розблокувати пенсійну картку та відновити виплати?

Для відновлення доступу до пенсійного рахунку потрібно звернутися до відділення ПФУ та подати відповідну заяву або пройти відеоверифікацію.

Які документи потрібно подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Виплата пенсій в Україні - новини за темою

Як писав Главред, з 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд України розпочав проведення автоматичного перерахунку виплат тим пенсіонерам, які після попереднього перерахунку продовжували працювати і набули 24 місяці страхового стажу станом на 1 березня.

Нагадаємо, українським пенсіонерам і студентам, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), планують підвищити державні виплати на 20%. Це передбачено законопроєктом №12300, який пропонує внести зміни до статті 5 Закону України "Про статус гірських населених пунктів".

Крім того, в Україні пенсії можуть бути скорочені через судові рішення, постанови чи вироки. Пенсійний фонд України стверджує, що це стосується осіб, які мають фінансові зобов’язання, зокрема, не сплачують аліменти або завдали матеріальної шкоди підприємству чи іншій особі.

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