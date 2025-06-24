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Борги за газ нізвідки: чому українцям нараховують більше, ніж спожито

Маріна Фурман
24 червня 2025, 09:56
222
Дотримання кількох правил допоможе уникнути боргів у платіжках.
тариф на газ
Чому накопичуються борги за спожитий газ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чому українцям можуть нарахувати зайві кубометри за газ
  • Як не переплачувати за газ

Іноді трапляються моменти, коли оплата за газ може бути здійснена, але в платіжці все одно зʼявляється борг. У газопостачальній компанії "Нафтогаз" пояснили, що це повʼязано з порушенням певних правил.

Для того, щоб уникнути накопичення боргу за спожитий газ, клієнтам варто дотримуватися кількох простих, але важливих правил.

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Зокрема, у компанії рекомендують клієнтам вчасно сплачувати за спожитий газ - до 25 числа кожного місяця.

"Несвоєчасна або часткова оплата може призвести до накопичення боргу, навіть якщо обсяги споживання невеликі", - попереджають у "Нафтогазі".

Також під час оплати комунальних послуг необхідно бути уважними. Обовʼязково потрібно перевірити, чи правильно вказано особовий рахунок та реквізити компанії.

Щоб не зʼявлялися у платіжках "невідомі" борги, то варто передавати точні показники з приладу обліку щомісяця. Такий крок допоможе уникнути розрахункових обсягів, які можуть відрізнятися від реального споживання.

"Ці прості кроки — своєчасність, уважність та контроль — допоможуть не турбуватися про виникнення можливої заборгованості та уникнути зайвих клопотів", - підкреслюють у компанії.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Главред - інфографіка

Тарифи в Україні - новини за темою

Нагадаємо, ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв нещодавно висловив припущення, що удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану можуть спричинити зростання цін на газ у Європі, що позначиться й на вартості в Україні.

Тим часом у провідній газовидобувній компанії повідомили, яким буде тариф на газ у вересні 2025 року. Зокрема, "Нафтогаз Україна" прийняла рішення про те, що тариф на газ для більшості населення залишиться незмінним, тобто 7,96 гривень за кубометр.

Нещодавно Главред писав, що частині громадян України доведеться значно більше платити за комунальні послуги - в окремих випадках суми можуть зрости утричі.

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Що таке Нафтогаз України?

Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія.

До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

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