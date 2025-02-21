Не тільки внаслідок індексації: у кого збільшиться пенсія вже в березні

Пояснюємо, хто з пенсіонерів отримає надбавку наступного місяця.

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Українські пенсіонери отримають доплати / Колаж: Главред, фото: pexels

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Які доплати передбачені для українців

Хто отримає додаткові виплати до пенсії

Українські пенсіонери можуть розраховувати на збільшення пенсійних виплат не лише завдяки індексації, а й через спеціальні надбавки. Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у березні пенсіонерам, які досягли 70, 75 або 80 років, буде нараховано щомісячну доплату.

Розмір надбавки залежить від вікової категорії:

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70 років – 300 гривень;

– 300 гривень; 75 років – 456 гривень;

– 456 гривень; 80 років – 570 гривень.

Однак ця надбавка буде надана не всім. Пенсійний фонд України автоматично оформлює її лише тим пенсіонерам, чия щомісячна виплата не перевищує 10340,35 гривні.

Виплати розпочнуться з місяця, наступного після досягнення відповідного віку. Перша виплата буде пропорційною до кількості днів після дня народження пенсіонера.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні змінено формулу розрахунку пенсійних виплат. За новими правилами, розмір індексації пенсій визначатиметься Міністерством соціальної політики за спеціальним коефіцієнтом. Остаточне рішення щодо цього питання має бути ухвалено Кабінетом Міністрів наприкінці поточного місяця.

Окрім того, з 1 березня 2025 року в Україні заплановано чергове підвищення пенсій. Проте, як пояснив юрист Іван Хомич, не всі пенсіонери отримають підвищені виплати.

Ба більше, частина українських пенсіонерів може втратити право на отримання пенсійних виплат. Їх можуть зупинити у декількох випадках.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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