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"Збільшити податки та зменшити смерті": в Україні хочуть підвищити ціни на алкоголь

Юлія Закрепа
24 листопада 2023, 15:48
Пропонують встановити диференційовані рівні мінімальних роздрібних цін на різні види та об'єми алкогольних напоїв.
'Збільшити податки та зменшити смерті': в Україні хочуть підвищити ціни на алкоголь
В Україні підвищать ціни на алкоголь / колаж: Главред, фото: pexels.com, УНІАН

Міністерство економіки пропонує підвищення мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої, зокрема горілку та лікеро-горілчані вироби на 5-13%, виноробну продукцію (за винятком ігристих та газованих винних напоїв) - на 40-85%, а на вина ігристі та газовані винні напої - на 12%.

Про це йдеться в проєкті ухвали Кабінету міністрів, який оприлюднили на сайті Мінекономіки. Запропоновані зміни надані для обговорення громадськістю.

Зокрема, пропонується встановити диференційовані рівні мінімальних роздрібних цін на різні види та об'єми алкогольних напоїв, такі як звичайні вина, вермути та інші зброджені напої, враховуючи тип та об'єм тари.

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Згідно з запропонованими розцінками мінімальні ціни підвищать:

  • на горілку – на 4,7% з 89,4 грн до 93,6 грн за пляшку 0,5 літра;
  • на коньяк (бренді) три зірочки – на 6%, зі 128,3 грн до 136 грн за 0,5 літра, чотири зірочки – на 6,6%, з 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 літра, п'ять зірочок – на 6,4%, з 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 літра.
  • на натуральні виноградні вина у скляній тарі ємністю 0,7 літра – на 57% з 42 грн до 66 грн;
  • на ігристі вина у скляній тарі ємністю 0,7 літра та 0,75 літра – на 11,9%, зі 109 грн до 122 грн за пляшку.

Влада переконана, що виконання цього заходу дасть змогу збільшити надходження податків та зборів до державного та місцевого бюджетів на 300 млн гривень. Також сподіваються, що це обмежить вживання алкоголю серед населення та зменшить кількість смертей, пов'язаних з цим фактором.

'Збільшити податки та зменшити смерті': в Україні хочуть підвищити ціни на алкоголь
В Україні планують підвищити ціни на алкоголь / фото: Кабмін

Нагадаємо, що в Україні галопом скачуть ціни на продукти. У жовтні 2023 року середні споживчі ціни на продукти харчування зросли на 1%, припинивши тим самим своє зниження, яке тривало з липня.

В Україні злетять ціни на алкоголь - планують підвищити вже найближчим часом. При цьому варто очікувати найбільше підвищення цін на вина.

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алкоголь гроші
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