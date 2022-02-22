"Молочка" сильно злетить в ціні: експерти пояснили, чому уряд не зможе стримати подорожчання

Ціна на молоко в Україні лише за місяць зросла на 5,6%, а на вершкове масло – на 3,1%.
В Україні в січні 2022 року ціна на молоко 1,5% жирності у плівці зросла на 5,6% – до 29,1 гривні за кілограм.
Не відставали у зростанні ціни й інші молочні продукти. Так, вартість вершкового масла збільшилася на 3,1% до 259,1 гривні за кілограм. Про це розповів аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць, пишуть Українські новини.
Також подорожчали:
- сир 9% жирності – на 2,4% до 158,4 гривні за кілограм,
- вершки 10% жирності – на 1,1% до 84,5 гривень за кілограм,
- сметана 15% жирності – на 1,1% до 73,5 гривень за кілограм,
- сир "Голландський" 45% жирності – на 1,1% до 297,4 гривні за кілограм.
Трішки подешевшали лише сир "Російський" і кефір.
За словам експерта, на формування цін впливають наступні чинники:
- високі рівні інфляції,
- дефіцит молока-сировини,
- зростання світових цін на біржеві молочні товари,
- зростання тарифів на енергоносії для промислових підприємств.
Виробники підвищують ціни на свою продукцію не різко, а поступово, щоб не стикнутися з опором серед споживачів, зауважує Андрієць.
За його словами, встановлення пільгової ціни на газ для виробників, які виготовляють продукцію у промислових масштабах, може лише тимчасово пригальмувати темпи подорожчання "молочки", а не зупинити зростання цін.
Аналітик зазначив, що так само не зможе стримати зростання цін у перспективі й запровадження урядом обмежених націнок на соціальні харчові продукти. Це може бути лише тимчасовим заходом, наголосив він.
Також експерт додав, що ціни на молочні продукти продовжать зростати у наступного року.
"Прогноз за цінами більш ніж очевидний – ціни і наступного року продовжать зростати і, швидше за все, збережуть приблизно той самий рівень зростання, що й минулого року, зі збереженням основних драйверів, які рухають ціни вгору, і зараз немає підстав сподіватися, що вони зникнуть цього року", – зазначив розповів аналітик Асоціації виробників молока.
Раніше повідомлялося, що в Україні склалася важка ситуація з молочними продуктами. Ціни на "молочку" будуть рости, а якість продуктів – неухильно падатиме. За 100 років зараз найменша кількість поголів'я, а, відповідно, і виробництва молока.
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