"Молочка" сильно злетить в ціні: експерти пояснили, чому уряд не зможе стримати подорожчання

Молочка в Україні продовжить дорожчати/ ua.depositphotos.com, УНІАН

В Україні в січні 2022 року ціна на молоко 1,5% жирності у плівці зросла на 5,6% – до 29,1 гривні за кілограм.

Не відставали у зростанні ціни й інші молочні продукти. Так, вартість вершкового масла збільшилася на 3,1% до 259,1 гривні за кілограм. Про це розповів аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць, пишуть Українські новини.

Також подорожчали:

сир 9% жирності – на 2,4% до 158,4 гривні за кілограм,

вершки 10% жирності – на 1,1% до 84,5 гривень за кілограм,

сметана 15% жирності – на 1,1% до 73,5 гривень за кілограм,

сир "Голландський" 45% жирності – на 1,1% до 297,4 гривні за кілограм.

Трішки подешевшали лише сир "Російський" і кефір.

За словам експерта, на формування цін впливають наступні чинники:

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високі рівні інфляції,

дефіцит молока-сировини,

зростання світових цін на біржеві молочні товари,

зростання тарифів на енергоносії для промислових підприємств.

Виробники підвищують ціни на свою продукцію не різко, а поступово, щоб не стикнутися з опором серед споживачів, зауважує Андрієць.

За його словами, встановлення пільгової ціни на газ для виробників, які виготовляють продукцію у промислових масштабах, може лише тимчасово пригальмувати темпи подорожчання "молочки", а не зупинити зростання цін.

Аналітик зазначив, що так само не зможе стримати зростання цін у перспективі й запровадження урядом обмежених націнок на соціальні харчові продукти. Це може бути лише тимчасовим заходом, наголосив він.

Також експерт додав, що ціни на молочні продукти продовжать зростати у наступного року.

"Прогноз за цінами більш ніж очевидний – ціни і наступного року продовжать зростати і, швидше за все, збережуть приблизно той самий рівень зростання, що й минулого року, зі збереженням основних драйверів, які рухають ціни вгору, і зараз немає підстав сподіватися, що вони зникнуть цього року", – зазначив розповів аналітик Асоціації виробників молока.

Раніше повідомлялося, що в Україні склалася важка ситуація з молочними продуктами. Ціни на "молочку" будуть рости, а якість продуктів – неухильно падатиме. За 100 років зараз найменша кількість поголів'я, а, відповідно, і виробництва молока.

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