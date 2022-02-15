Ціни ростуть, якість падає: в Україні - важка ситуація з "молочкою"

Ситуація на ринку молочної продукції покращиться лише в червні / Фото УНІАН

В Україні склалася важка ситуація з молочними продуктами. Ціни на "молочку" будуть рости, а якість продуктів - неухильно падатиме.

Такий прогноз озвучив глава Союзу українського селянства Іван Томич, передає ГолосUA.

За його словами, поліпшення ситуації чекати не варто.

"З "молочкою" до травня ситуація буде складною і ускладнюватиметься. Ціни ростимуть, а про якість і мови йти не може – майже немає якісних молочних продуктів. Це обумовлено фактором номер один: у нас критично мала кількість виробництва молока. За 100 років у нас найменша кількість поголів'я, відповідно, і виробництва молока", - розповів експерт.

Ціни на "молочку" зростатимуть. У першому кварталі 2022 року продукція подорожчає в середньому на 8-10%. Стабілізується ситуація не раніше червня.

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Як повідомляв Главред, раніше глава Союзу українського селянства Іван Томич прогнозував, що ціни на хліб в Україні будуть неухильно зростати до вересня 2022 року. Як пояснюють експерти, однією з головних причин цього є складна ситуація з борошном і вартість енергоносіїв.

Тим часом в Україні помітно подешевшав один продукт. Порівняно з кінцем минулого року ціни на яйця знизилися на 8%.

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