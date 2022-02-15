УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Ціни ростуть, якість падає: в Україні - важка ситуація з "молочкою"

15 лютого 2022, 09:54

В Україні майже немає якісних молочних продуктів. За 100 років зараз найменша кількість поголів'я, а, відповідно, і виробництва молока.

молоко
Ситуація на ринку молочної продукції покращиться лише в червні / Фото УНІАН

В Україні склалася важка ситуація з молочними продуктами. Ціни на "молочку" будуть рости, а якість продуктів - неухильно падатиме.

Такий прогноз озвучив глава Союзу українського селянства Іван Томич, передає ГолосUA.

За його словами, поліпшення ситуації чекати не варто.

"З "молочкою" до травня ситуація буде складною і ускладнюватиметься. Ціни ростимуть, а про якість і мови йти не може – майже немає якісних молочних продуктів. Це обумовлено фактором номер один: у нас критично мала кількість виробництва молока. За 100 років у нас найменша кількість поголів'я, відповідно, і виробництва молока", - розповів експерт.

Ціни на "молочку" зростатимуть. У першому кварталі 2022 року продукція подорожчає в середньому на 8-10%. Стабілізується ситуація не раніше червня.

Реклама

Як повідомляв Главред, раніше глава Союзу українського селянства Іван Томич прогнозував, що ціни на хліб в Україні будуть неухильно зростати до вересня 2022 року. Як пояснюють експерти, однією з головних причин цього є складна ситуація з борошном і вартість енергоносіїв.

Тим часом в Україні помітно подешевшав один продукт. Порівняно з кінцем минулого року ціни на яйця знизилися на 8%.

Інші новини:

viber
молоко молочка ціни на продукти новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Ціни ростуть, якість падає: в Україні - важка ситуація з "молочкою"». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 15 лютого 2022: Овнам – небезпечні авантюри, Терезам - сюрпризи, Рибам - неприємні таємниціГороскоп на сьогодні, 15 лютого 2022: Овнам – небезпечні авантюри, Терезам - сюрпризи, Рибам - неприємні таємниці У Путіна ситуація - гірша за цугцвангУ Путіна ситуація - гірша за цугцванг Названо 5 небезпечних речей, які не можна фотографуватиНазвано 5 небезпечних речей, які не можна фотографувати Найближча середа: ЦРУ назвало ймовірну дату нападу Росії на Україну - SpiegelНайближча середа: ЦРУ назвало ймовірну дату нападу Росії на Україну - Spiegel Санкції "по-барабану": РФ вибухнула заявою про удар Заходу у відповідь на напад на УкраїнуСанкції "по-барабану": РФ вибухнула заявою про удар Заходу у відповідь на напад на Україну
09:54

Ціни ростуть, якість падає: в Україні - важка ситуація з "молочкою"

09:51

В Україні в лютому подорожчають нові квартириВідео

09:40

"Для цього немає причин": у Росії відхрестилися від вторгнення в Україну 16 лютогоВідео

09:27

Стрітення Господнє 2022: дата, традиції і заборони свята

09:16

Якою буде весна 2022 в Україні та коли прийде справжнє тепло: синоптик уточнив прогноз до літа

Реклама
09:04

"Не створили ударного угрупування": Резніков пояснив, чому РФ не зможе зараз напастиВідео

09:00

Повня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідуВідео

08:27

Домовленості ціною інтересів України, або Чому візиту Байдена до Києва не будеПогляд

08:26

Коронавірус в Україні 15 лютого: за добу кількість хворих і жертв COVID-19 зросла удвічіВідео

08:11

До чого сниться собака: тлумачення відомих сонників

08:09

Долар коштуватиме не більше 30 гривень: в ОП пояснили, як подорожчає валюта на фоні заяв про війну

08:09

Урожай буде величезним: як приготувати стимулятор росту рослин у домашніх умовах

07:56

Чи буде повномасштабна війна з Росією: астролог склала гороскоп для України

07:54

Путін не піде на вторгнення в Україну: аналітик назвав вагомі причиниВідео

07:22

Гороскоп на сьогодні, 15 лютого 2022: Овнам – небезпечні авантюри, Терезам - сюрпризи, Рибам - неприємні таємниціВідео

07:16

Зима може вже не повернутися: в середині лютого в Україну увірветься веснаВідео

07:14

З Стрітенням Господнім: листівки, картинки і душевні привітання

07:13

Ключ до багатства: астролог розповів, що заважає і що допомагає розбагатіти кожному знаку Зодіаку

07:10

Визнання РФ "ЛДНР" і звернення до Путіна: у Держдумі закликали зробити "крок вперед" щодо ДонбасуВідео

06:35

У Білому домі офіційно заявили, що візит Байдена в Україну поки не планується

Реклама
06:08

Відмова України від НАТО нічого не змінитьПогляд

05:40

Що обов'язково потрібно приготувати на Стрітення, щоб залучити багатство і щастя в будинокВідео

05:28

Військове вторгнення РФ в Україну і візит Шольца до Москви: у ФРН попередили про удар по ПП-2

05:22

Модель Демі Роуз в пін-ап образі ледь не виронила соковиті груди з червоного корсета

04:56

Як змусити фіалку цвісти: влаштовуємо сенполії "лазню"

04:53

Чистить стіни та прибирає плями: як приготувати універсальний засіб для чищення в домашніх умовах

04:37

Тисячею за вакцинацію тепер можна заплатити за комуналку: як це зробити

04:16

Белла Хадід засвітила свої соковиті "персики" в розпусній білизні від Victoria's Secret

03:30

Тривожний чемоданчик: 50 речей, які потрібно взяти з собоюВідео

02:43

Війська РФ біля кордонів України і запуск "Мінська": у Москві вибухнули вимогою до Заходу

02:23

Як часто потрібно міняти постільну білизну: відповідь експерта

02:01

Ціни на хліб в Україні рекордно злетять: названо нову вартістьВідео

01:07

Чому корисно помірно пити каву - коментар вчених

00:52

"Закохуюся в тебе кожен день": Мендель показала свого бойфрендаФото

00:51

Прикмети на 15 лютого: що не можна робити на Стрітення Господнє і як не потрапити в бідуВідео

00:46

3 предмети, які старять інтер'єр: від чого потрібно терміново позбутисяВідео

00:02

У Кремлі запевнили, що Путін готовий до перемовин щодо "української кризи"

00:01

Зірка День народження буржуя потрапив до спецприймальника, а потім і до психлікарні

14 лютого, понеділок
23:59

Які 5 слів притягують бідність і борги: не можна їх вимовляти вголосВідео

23:51

На Івано-Франківщині у кріслі стоматолога застрелили чоловіка

Реклама
23:29

"Ти мені скажи, чий Крим?": Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українськоюВідео

23:21

"Повернутися в Україну протягом 24 годин": у ЗМІ з'явився список нардепів, які покинули УкраїнуВідео

23:00

"Панічна атака" на Україну: трансляція марафону Право на владу і Твій вечірВідео

23:00

Відео

22:58

Китай залишається найбільшим торговельним партнером України - Держстат

22:36

"Ми вдома": з'явилося відео Олени Зеленської в КиєвіВідео

22:30

США переносять своє посольство з Києва до Львова - Блінкен

21:58

Резніков висловився щодо можливості введення воєнного стану в Україні

21:48

"Для повномасштабного вторгнення недостатньо": скільки військових РФ стягнула до кордону з УкраїноюВідео

21:19

У Росії запевнили, що не нападатимуть на Україну, якщо не буде "провокацій"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти