Можуть побити всі рекорди: в Україні зростуть ціни на популярні продукти

За даними фахівців, ціни на популярні продукти можуть зростати кожного місяця, а вартість деяких позицій взагалі прямує до рекордних показників.

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В Україні зростуть ціни на популярні продукти / Колаж Главред, фото: УНІАН

В Україні найближчими місяцями очікується суттєве зростання цін на популярні продукти, зокрема, овочі, молочні продукти та сало. Ціни на м'ясо також зростатимуть, але не так швидко. Найбільш складна ситуація склалася на ринку яловичини та молокопродуктів. Про це повідомив економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі "Сніданку з 1+1", відзначивши, що ціни на сало йдуть до рекордних значень.

"Сало дорожчатиме більшими темпами, ніж м'ясо. Саме сальних порід свиней в Україні фізично набагато менше зараз, ніж м'ясних. Тому сало, швидше за все, буде нижче за якістю та вище за ціною", – спрогнозував Гаврилечко.

Крім того, фахівець додає, що варто очікувати суттєвого здорожчання цін на овочі. Гарвилечко вказує на те, що ціна може зростати щомісяця до 7 % через те, що їх умови зберігання напрямку залужать від цін на електроенергію (для представників бізнесу - ред.).

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Щодо м'яса, експерт вважає, що найбільш складна ситуація склалася з яловичиною. За його словами, цей вид м'яса може стати менш доступним через війну та непрості умови утримання худоби.

Що буде з ціною на молоко в Україні

З тих же причин у країні спостерігається зростання цін на молочні продукти, додає генеральний директор Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк. Зменшення поголів'я корів вже викликає дефіцит молока.

"В Україні є досить суттєвий дефіцит молока-сировини. Насамперед для України це пов'язано не з економічними факторами, а з наслідками військової агресії та фізичного знищення цілої низки підприємств... Ціни на молочні продукти можуть зростати протягом 2024 року. Крок підвищення становитиме 3-5%, до 10%", – зазначила Лавренюк.

Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом 2023 року в Україні відбулося значне зростання цін на продукти харчування. За даними Державної служби статистики України (Держстату), у грудні 2023 року середні ціни на ці продукти виросли на 4% у порівнянні з груднем 2022 року.

У другому півріччі 2023 року відбулось значне підвищення цін на молоко, яке є однією з ключових складових молочних продуктів. Це підвищення відбулося як у гривнях, так і в євро, повідомили у Спілці молочних підприємств України.

Незважаючи на загальне зростання цін у країні на 3,7% протягом періоду з грудня 2022 року по грудень 2023 року, окремі продукти також подешевшали. Про це повідомляє Державна служба статистики України у своєму звіті.

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