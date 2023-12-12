Курс долара йде на спад: експерт спрогнозував, що з ним буде до кінця року

Готівковий долар останніми тижнями зближується до міжбанківського курсу.

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Чого чекати від курсу долара до кінця 2023 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головною тенденцією на валютному ринку стали зближення міжбанківського та готівкового курсів. До кінця року може відбутися невелике подешевшання готівкового долара. Про це повідомив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна

"На валютному ринку, не зважаючи на часті, але несуттєві зміни курсів, варто очікувати досить прогнозовану ситуацію", - сказав експерт.

Скасування обмежень на продаж валюти з 1 грудня та наближення свят можуть збільшити пропозицію на готівковому ринку, особливо, з урахуванням традиційного зменшення валютних накопичень громадян перед великими святами.

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"Таке припущення може бути цілком логічним з огляду на практику минулих років: зазвичай напередодні великих свят частина громадян здає якусь частину валютних накопичень для того, щоб придбати подарунки та все необхідне для святкувань", - зазначив Лєсовий.

Експерт також зауважив, що на готівковому ринку буде панувати тенденція міжбанку, а самі курсові показники будуть формуватися з огляду на міжбанк, з невеликим додаванням відсотка вартості валюти поверх безготівкового курсу. Це зміцнює тактику Національного банку України щодо "мінімізації множинності курсів".

Яким буде курс валют

Нагадаємо, НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу з 3 жовтня. Офіційний курс гривні тепер буде визначатися на міжбанківському ринку, а не директивно Національним банком.

Також курс долара в Україні коливатиметься в межах від 36,6 до 41-40 грн/дол до кінця наступного року за даними Мінфіну. Журнал "Дзеркало тижня" вказує на три можливі сценарії його динаміки до кінця 2024 року.

Крім цього, заступник голови НБУ, Сергій Ніколайчук, вказав, що прогнозувати курс долара важко, проте важливо зберігати стійкість курсу для контролю інфляції. НБУ планує поступово збільшувати коливання курсу для адаптації економіки до можливих потрясінь.

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