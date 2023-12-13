УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський розкрив деталі переговорів із Джо Байденом: є гарні новини

Юрій Берендій
13 грудня 2023, 12:44
Президент України Володимир Зеленський прокоментував свій візит до Вашингтону і повідомив про результат переговорів із президентом США Джо Байденом.
Зеленський розкрив деталі переговорів із Джо Байденом: є гарні новини
Зеленський розкрив деталі переговорів із Джо Байденом / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів за військову допомогу та розповів плани на 2024 рік. Про це президент України написав у X (колишній Twitter).

За словами Зеленського, він щасливий повертатися в Білий дім вже втретє з початку повномасштабної війни. Президент України висловив свою вдячність Сполученим Штатам за підтримку України, зокрема за оголошений пакет військової допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів.

"У Чорному морі ми здолали російський флот. Наш морський експорт відновився та зміцнює як нашу економіку, яка зараз зростає на 5%, так і глобальну продовольчу безпеку", – написав президент України.

відео дня

За його словами, Київ і Вашингтон рухаються у правильному напрямку. Він також додав, що під час зустрічі із Джо Байденом, президенти обговорювали шляхи просування вперед.

"У нас є чіткі й досяжні пріоритети на 2024 рік, серед яких позбавлення Росії переваги в повітрі та зрив її наступальних операцій, спільне виробництво озброєнь, використання заморожених російських активів для підтримки України",– сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що свобода має бути добре озброєна й захищена.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати надають Україні новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів. В рамках цього пакету передбачено постачання ракет та іншого військового обладнання.

Обидві політичні партії в Конгресі Сполучених Штатів висловлюють підтримку наданню допомоги Україні. Адміністрація Білого дому готова до узгодження з республіканцями питання кордону, щоб вони підтримали голосування щодо фінансування підтримки України. Президент Джо Байден наголосив, що Київ не повинен стати заручником в цьому питанні.

Також, за переконанням президента США Джо Байдена, майбутнє України пов'язане з НАТО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США Володимир Зеленський
Реклама

Головне за день

Зеленський розкрив деталі переговорів із Джо Байденом: є гарні новини

Зеленський розкрив деталі переговорів із Джо Байденом: є гарні новини

12:44 Україна
Росія готує нову мобілізацію: у Британії розкрили плани Путіна і назвали цифри

Росія готує нову мобілізацію: у Британії розкрили плани Путіна і назвали цифри

11:42 Світ
Після США Зеленський поїхав до Норвегії: в чому мета візиту

Після США Зеленський поїхав до Норвегії: в чому мета візиту

11:00 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:04

Потрібно знайти пінгвіна на складній картинці: оптична ілюзія на перевірку IQ

12:56

Сергій Лазарєв принизив зрадницю Тодоренко

12:44

Зеленський розкрив деталі переговорів із Джо Байденом: є гарні новини

12:43

"Почнемо життя з чистого листа": жінка Налчаджиоглу висловилася про свою "втечу"

12:38

Україна "назавжди втратила" Донбас і Крим: Маск підгавкує американцям

У Києві - вибухи, РФ атакувала балістикою: понад 50 людей постраждали, є руйнуванняУ Києві - вибухи, РФ атакувала балістикою: понад 50 людей постраждали, є руйнування
12:34

Співачка Трінчер і блогер Волошин не змогли подати документи на розлучення

12:18

Чому варто заливати цибулю окропом перед додаванням в салат

12:08

Хто "поклав" Київстар по всій Україні: експерт назвав головного бенефіціара атаки

12:03

Гороскоп на завтра 14 грудня 2023: Близнюкам - втрата грошей, Терезам - новий роман

Реклама
12:01

"Просто хочеться, вибачте, плюнути в обличчя": Астаф'єва пояснила, чому її заблокували Потап і Лобода

11:42

Росія готує нову мобілізацію: у Британії розкрили плани Путіна і назвали цифри

11:36

Це тільки початок: експерт попередив про нові цілі для хакерських атак РФ

11:21

Чи можуть їхати з України чоловіки з бронью від мобілізації: прикордонники пояснили

11:12

Китайський гороскоп на завтра 14 грудня: Драконам - суперечки і скандали, Кабанам - страх

11:00

Після США Зеленський поїхав до Норвегії: в чому мета візитуФотоВідео

10:57

З цим впораються лише люди з високим IQ: потрібно знайти оленя серед ведмедів

10:54

Помер популярний американський актор, зірка "Доктора Хауса"

10:49

Яка була мета атаки по "Київстару": відповідь експерта з кібербезпеки

10:43

Поступки в обмін на допомогу Україні: Байден готовий до угоди з республіканцями

10:35

Грошовий гороскоп на 2024 рік: ці 4 знаки зодіаку зароблятимуть найбільше

Реклама
10:35

Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні - Байден

10:30

Атаку на Київстар готували кілька місяців, до неї можуть бути причетні спецслужби РФ - КорсунЕксклюзив

10:29

У Загребі влаштували різдвяні свята для українських дітей за підтримки президента Favbet Foundation Андрія Матюхи новости компании

10:18

"Початок звільнення Горлівки": полковник розповів про деталі наступу ЗСУ

09:53

Ракетний удар по Києву: Зеленський розповів про нову "потужну домовленість"

09:50

Війська РФ потіснили ЗСУ на лівобережжі Херсонщини - ISW

09:42

Навіть терти не потрібно: як освітлити шви на плитці у ванній за 5 хвилин

09:34

В Одеській області вночі лунали вибухи: що відомо про атаку російських дронівФото

09:25

Ціллю був об'єкт критичної інфраструктури: нові деталі ракетного удару по Києву

09:23

Росія перетворюється з публічного будинку на концтабірПогляд

08:59

Байден відповів, чи стане Україна членом НАТО

08:53

Початок наступу РФ на новому напрямку: експерт назвав 3 міста, які під загрозою

08:39

Церковне свято 14 грудня: пити, сперечатися і їсти м'ясо в цей день суворо заборонено

08:21

Місячний календар 14 грудня 2023: день, коли треба дуже постаратися стримати емоції

08:14

"План війни на 2024 рік": Зеленський назвав Байдену 2 ключові завдання

08:02

"Абсолютне безумство": Зеленський відповів, чи віддасть Україна територію заради мируФото

07:35

Вночі РФ вдарила по Києву десятьма ракетами: скільки вдалося збити

06:43

Як допомогти малим виробникам почати робити зброюПогляд

05:30

У Росії зірвалась поставка Ту-214: ЗМІ пояснили зв'язки з війною

04:10

Українка з найбільшими вилицями в світі накачала монструозні сідниці силіконом

Реклама
03:40

У вас є лише 11 секунд: тільки найуважніші знайдуть картоплю серед котів

03:05

Дженніфер Еністон розповіла, яким був день перед смертю Меттью Перрі

02:42

Щоб не гнилий і не кислий: як вибрати ананас на Новий Рік

02:14

Як прибрати лід у холодильнику, не розморожуючи його: 3 незвичайні способи

01:30

РФ готує масований ракетний удар: названо ймовірні терміни нових обстрілів

01:08

Це різдвяний подарунок Путіну: Байден про неприйняття Конгресом допомоги Україні

01:02

Зморшки і кошлаті брови: Каменських показала своє справжнє обличчя без фільтрів

00:40

Росіяни лізуть з усіх напрямків: третю добу під Авдіївкою не вщухають "гарячі" бої

12 грудня, вівторок
23:40

Допомога на 200 млн доларів: що отримає Україна в рамках нового пакету

23:33

Зовсім не Анна Австрійська: як зараз виглядає 89-річна Аліса Фрейндліх

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти