Зеленський розкрив деталі переговорів із Джо Байденом: є гарні новини

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свій візит до Вашингтону і повідомив про результат переговорів із президентом США Джо Байденом.

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Зеленський розкрив деталі переговорів із Джо Байденом / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів за військову допомогу та розповів плани на 2024 рік. Про це президент України написав у X (колишній Twitter).

За словами Зеленського, він щасливий повертатися в Білий дім вже втретє з початку повномасштабної війни. Президент України висловив свою вдячність Сполученим Штатам за підтримку України, зокрема за оголошений пакет військової допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів.

"У Чорному морі ми здолали російський флот. Наш морський експорт відновився та зміцнює як нашу економіку, яка зараз зростає на 5%, так і глобальну продовольчу безпеку", – написав президент України.

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За його словами, Київ і Вашингтон рухаються у правильному напрямку. Він також додав, що під час зустрічі із Джо Байденом, президенти обговорювали шляхи просування вперед.

"У нас є чіткі й досяжні пріоритети на 2024 рік, серед яких позбавлення Росії переваги в повітрі та зрив її наступальних операцій, спільне виробництво озброєнь, використання заморожених російських активів для підтримки України",– сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що свобода має бути добре озброєна й захищена.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати надають Україні новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів. В рамках цього пакету передбачено постачання ракет та іншого військового обладнання.

Обидві політичні партії в Конгресі Сполучених Штатів висловлюють підтримку наданню допомоги Україні. Адміністрація Білого дому готова до узгодження з республіканцями питання кордону, щоб вони підтримали голосування щодо фінансування підтримки України. Президент Джо Байден наголосив, що Київ не повинен стати заручником в цьому питанні.

Також, за переконанням президента США Джо Байдена, майбутнє України пов'язане з НАТО.

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