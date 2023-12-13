Зеленський розкрив деталі переговорів із Джо Байденом: є гарні новини

Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів за військову допомогу та розповів плани на 2024 рік. Про це президент України написав у X (колишній Twitter).
За словами Зеленського, він щасливий повертатися в Білий дім вже втретє з початку повномасштабної війни. Президент України висловив свою вдячність Сполученим Штатам за підтримку України, зокрема за оголошений пакет військової допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів.
"У Чорному морі ми здолали російський флот. Наш морський експорт відновився та зміцнює як нашу економіку, яка зараз зростає на 5%, так і глобальну продовольчу безпеку", – написав президент України.
За його словами, Київ і Вашингтон рухаються у правильному напрямку. Він також додав, що під час зустрічі із Джо Байденом, президенти обговорювали шляхи просування вперед.
"У нас є чіткі й досяжні пріоритети на 2024 рік, серед яких позбавлення Росії переваги в повітрі та зрив її наступальних операцій, спільне виробництво озброєнь, використання заморожених російських активів для підтримки України",– сказав Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що свобода має бути добре озброєна й захищена.
Допомога США для України
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати надають Україні новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів. В рамках цього пакету передбачено постачання ракет та іншого військового обладнання.
Обидві політичні партії в Конгресі Сполучених Штатів висловлюють підтримку наданню допомоги Україні. Адміністрація Білого дому готова до узгодження з республіканцями питання кордону, щоб вони підтримали голосування щодо фінансування підтримки України. Президент Джо Байден наголосив, що Київ не повинен стати заручником в цьому питанні.
Також, за переконанням президента США Джо Байдена, майбутнє України пов'язане з НАТО.
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