Зеленський у США зустрівся із главою Пентагону і топ-генералом: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в США з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.
"Обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони. Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", - написав на своїй сторінці у Telegram Зеленський.
Візит Володимира Зеленського до США
Нагадаємо, що візит Зеленського в США відбувається в критичний момент. Нинішній візит президента України до Вашингтона буде третім з моменту початку війни на Україні. Востаннє він приїжджав до США у вересні.
Зеленський відправився до США на переговори із Байденом. В Офісі президента повідомили, що стане темою майбутніх переговорів президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена.
Зеленський зробив гучну заяву перед зустріччю з Байденом. Він вважає, що паузу в допомозі від Сполучених Штатів Америки, яка викликана розбіжностями в Конгресі, вдасться побороти.
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