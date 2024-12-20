Яким буде курс долара в січні: експерт дала прогноз

Валютний ринок залишається дефіцитним і балансується за рахунок інтервенцій Національного банку, каже Анна Золотько.

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Курс долара в Україні / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Основні тези Золотько:

Зазвичай у січні тиск на гривню послаблюється

Курс не залишатиметься абсолютно стабільним

Значних курсових "стрибків" протягом наступного місяця не очікується. Про це у статті Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців для Главреда розповіла директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

За словами Золотько, зазвичай у січні тиск на гривню істотно послаблюється, оскільки ділова активність на початку січня обмежена, як і попит на валюту з боку імпортерів. Водночас через додаткові витрати під час зимових свят знижується й активність населення з придбання іноземної валюти.

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За таких умов валютний ринок залишається дефіцитним і балансується за рахунок інтервенцій Національного банку, зазначила вона.

"Це не означає, що курс залишатиметься абсолютно стабільним, але значних курсових "стрибків" протягом наступного місяця не очікується. Під тиском сезонних чинників гривня ще може трохи розслабитися до кінця грудня. Однак у січні вартість американської валюти в готівковому сегменті перебуватиме в межах діапазону 41,8-42,5 грн/$", - вважає Анна Золотько.

Долар США, курс долара, інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Як писав Главред, раніше НБУ встановив курс долара до гривні на рівні 41,83 грн/дол. Гривня продовжила своє падіння і щодо євро. Регулятор встановив офіційний курс євро на рівні 43,91 грн за євро, що на 10 копійок більше.

Нещодавно начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що курс валют в Україні й надалі коливатиметься. На початку грудня динаміка валютного ринку, як і в листопаді, визначатиметься стратегією регулятора, спрямованою на мінімізацію впливу інфляції на валютні курси.

Банкір прогнозував, що до кінця року долар в Україні може коштувати 41,6-41,8 грн. При цьому, згідно з держбюджетом, курс долара до гривні очікується на рівні 42,1 грн/дол.

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