Долар тримається на річному максимумі: який курс в українських обмінниках

На те, що долар США досяг річного максимуму вплинула перемога Дональда Трампа на виборах у Штатах.

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Курс долара в Україні суттєвих змін не зазнав / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Долар США закріпився на піковому рівні за рік

В Україні курс долара США зменшився

У четвер, 14 листопада, курс долара США знову виріс на міжнародному ринку. Як пише Reuters, індекс долара, який відображає співвідношення до шести інших валют світу зріс на 0,2%.

"Хоча тенденції не тривають вічно, доки економіка США не почне руйнуватися, цілком імовірно, що все більш багата позиція долара виявиться основним фактором, який може спричинити розпродажі", - йдеться у статті.

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Курс долара в Україні

В Україні офіційний курс долара станом на 14 листопада, згідно з даними Національного банку України, зменшився на 3 копійки. Вартість іноземної валюти становить 41,34 грн у порівнянні зі вчорашньою позначкою у 41,37 грн.

Водночас ще одна популярна валюта не змінилася у вартості - курс євро тримається на рівні 43,94 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Міжнародний валютний фонд оприлюднив нові прогнози щодо глобальної економіки. За його оцінками, у 2024 році середній курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар, а до 2029 року долар коштуватиме 51,7 грн.

Раніше стало відомо, що офіційний курс долара в Україні почав знижуватися ще до початку тижня. Так 11 листопада вартість іноземної валюти зменшилась на 6 копійок.

Напередодні повідомлялося, що в українських банках очікується суттєва зміна курсу готівкового долара. Зокрема, до 15 листопада він перебуватиме в межах від 40,9 до 41,8 грн.

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