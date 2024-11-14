Долар тримається на річному максимумі: який курс в українських обмінниках

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У четвер, 14 листопада, курс долара США знову виріс на міжнародному ринку. Як пише Reuters, індекс долара, який відображає співвідношення до шести інших валют світу зріс на 0,2%.
"Хоча тенденції не тривають вічно, доки економіка США не почне руйнуватися, цілком імовірно, що все більш багата позиція долара виявиться основним фактором, який може спричинити розпродажі", - йдеться у статті.
Курс долара в Україні
В Україні офіційний курс долара станом на 14 листопада, згідно з даними Національного банку України, зменшився на 3 копійки. Вартість іноземної валюти становить 41,34 грн у порівнянні зі вчорашньою позначкою у 41,37 грн.
Водночас ще одна популярна валюта не змінилася у вартості - курс євро тримається на рівні 43,94 грн.
Курс долара в Україні - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що Міжнародний валютний фонд оприлюднив нові прогнози щодо глобальної економіки. За його оцінками, у 2024 році середній курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар, а до 2029 року долар коштуватиме 51,7 грн.
Раніше стало відомо, що офіційний курс долара в Україні почав знижуватися ще до початку тижня. Так 11 листопада вартість іноземної валюти зменшилась на 6 копійок.
Напередодні повідомлялося, що в українських банках очікується суттєва зміна курсу готівкового долара. Зокрема, до 15 листопада він перебуватиме в межах від 40,9 до 41,8 грн.
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Що потрібно знати про Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття
У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.
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