Як у Парижі: вартість цибулі в Україні досягла нездорової позначки, що буде далі

У Парижі півторакілограмову упаковку цибулі можна купити за 1,5 євро або великий насипом - за 2,5 євро/кг.

Лук, ціни на цибулю / Фото pixabay.com, УНІАН

В Україні ціни на цибулю зросли до 70 грн за кілограм, а в деяких регіонах і до 80 гривень.

При цьому ціни можуть найближчим часом знизитися: країни Центральної Азії розпочинають новий сезон і скасовують рішення про заборону експорту, написала експерт Лариса Гук.

Так, першу половину 2023 року внутрішній ринок функціонуватиме за правилами імпортерів. У минулому році Україна була змушена завезти понад 105 тис.тонн цибулі.

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"Основними постачальниками в грошовому вираженні стали Польща (36%), Нідерланди (29,7%), Китай (8,45%). У 2021 році основним постачальником цибулі в Україну були Нідерланди (33%), Китай (22,18%), Польща (10,6%). Позаминулого року завезли тільки 23 тис.тонн. А в 2020 році Польща не входила навіть до трійки лідерів-постачальників цибулі на український ринок", - зазначила Світлана Гук.

Експерт зазначила, що в Парижі півторакілограмову упаковку цибулі можна купити за 1,5 євро або великий насипом - за 2,5 євро/кг.

Зростає пропозиція цибулі і на внутрішньому ринку, каже експерт, але активізація імпорту разом з млявою активністю споживачів пригальмовують стрімке подорожчання.

Ціни на продукти в Україні

Раніше генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що наступного року з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Річ у тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

До того агроексперти попереджали українців, що взимку 2022/2023 в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни на них піднімуться ще сильніше, ніж зараз.

Ціна на цибулю в Україні досягла рекордної позначки, але це не межа - у березні-квітні можливий дефіцит овоча, заявила директор з розвитку української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва.

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