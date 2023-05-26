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Як оформити пенсію під час війни: у ПФУ розповіли, що змінилося

Дмитро Відоменко
26 травня 2023, 09:25 оновлено 26 травня, 09:27
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У пенсійному законодавстві України під час воєнного стану відбулися певні зміни, кажуть чиновники.
Пенсія
Автоматично призначаються, кажуть у ПФУ, пенсії за віком / Колаж фото УНІАН

C урахуванням воєнного стану в пенсійне законодавство України були внесені певні зміни. Наприклад, в такий час українцям часто призначають пенсію автоматично, пояснивши начальник відділу методології Головного управління Пенсійного фонду України по Києву Людмила Гребеннікова.

"Особи, які виїхали за кордон, можуть до нас звернутися за призначенням пенсій саме через вебпортал. Люди також можуть вирішити й інші питання через подачу заяви на вебпортал, наприклад з переведення виплати пенсій з пошти на банк через вебпортал. Раніше необхідно було звертатися особисто до банківської установи або до органів Пенсійного фонду", — сказала вона.

Автоматично призначаються, за словами чиновниці, пенсії за віком ‒ при наявності в системі персоніфікованого обліку даних про страховий стаж майбутнього пенсіонера і про всі наявні виплати, які він отримував протягом свого життя.

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Для того, щоб скористатися вебпорталом, потрібно пройти ідентифікацію особи в системі ‒ це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису в додатку дія. Або ж використовувати систему BankID-ідентифікація особи через банківські додатки, які є в мобільному телефоні пенсіонера.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, частина громадянок України може вийти на пенсію в 50 років (якщо у них є як мінімум 15 років трудового стажу). За словами чиновників, мова йде про матерів, які виховують кількох важко хворих дітей віком до шести років (яким не встановлена інвалідність).

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Дивіться відео "зростання прожиткового мінімуму в Україні: на що це вплине і як змінить пенсії":

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