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Гривня раптово злетіла: новий курс валют на 24 червня

Ангеліна Підвисоцька
23 червня 2026, 17:36
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НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 24 червня.
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Курс валют в Україні на 24 червня / Колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

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Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 18 червня 2026 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 24 червня

На середу, 24 червня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,88 грн/дол. Таким чином, гривня на 2 копійки посилила свої позиції щодо американської валюти.

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Курс долара
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро на 24 черня

Курс євро впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 51,10 грн/євро. Таким чином гривня на 29 копійок посилила свої позиції.

Курс злотого на 24 червня

23 червня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 12,04 грн/злот. 24 червня курс встановили на рівні 11,92 грн/злот. Гривня на 12 копійок посилила свої позиції.

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак.

Курс валют - останні новини

Нагадаємо, раніше голова Комітету економістів України Андрій Новак зробив важливу заяву щодо курсу гривні. Він підкреслив, що валютні гойдалки можуть спричиняти тимчасові коливання, але Нацбанк має інструменти для стабілізації курсу і діяти буде виважено. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, Андрій Новак під час інтерв'ю заявив про очікувану стійкість національної валюти. За його словами, психологічна межа 46 гривень враховується у прогнозах і допоможе вирішити поточну проблему планування бюджету та фінансування оборони.

Як раніше повідомляв Главред, Андрій Новак висловив позицію щодо довгострокових ризиків для курсу валют. Новак звернув увагу на складні прогноз 55-60 гривень і закликав профільні відомства моніторити ситуацію і координовано реагувати на можливі шоки.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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