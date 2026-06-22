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Євро різко летить униз, а долар сповільнив ріст: новий курс валют на 23 червня

Руслана Заклінська
22 червня 2026, 16:23оновлено 22 червня, 16:53
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Гривня зміцнила свої позиції відносно двох валют.
Євро різко летить униз, а долар сповільнив ріст: новий курс валют на 23 червня
Курс валют в Україні на 23 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, magnific.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який офіційний курс долара встановив НБУ на 23 червня
  • Як змінився курс євро 23 червня
  • Чи знизився курс польського злотого

На вівторок, 23 червня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Порівняно з попереднім банківським днем долар практично не змінився, тоді як євро та польський злотий дещо подешевшали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 23 червня встановлено на рівні 44,91 грн/дол. У порівнянні з понеділком американська валюта подорожчала менш ніж на 1 копійку, що практично не вплинуло на позиції гривні.

відео дня

Курс євро

Європейська валюта, навпаки, дещо втратила в ціні. На вівторок НБУ встановив курс євро на рівні 51,41 грн/євро.

Порівняно з попереднім днем євро подешевшав майже на 5 копійок. Це свідчить про незначне зміцнення гривні щодо єдиної європейської валюти.

Курс злотого

Польський злотий також продемонстрував зниження. Офіційний курс встановлено на рівні 12,05 грн/злотий. У порівнянні з понеділком валюта Польщі втратила майже 3 копійки.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют впродовж 22-28 червня - прогноз експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН сказав, що найближчими днями курс долара в Україні навряд чи перевищить позначку 45,2 грн.

За його словами, наприкінці червня можливі коливання курсу, однак ознак стійкої девальвації немає. Рух курсу пояснюється підвищеним попитом на валюту та реакцією ринку на новини.

Він зазначив, що рівень 45 грн за долар має переважно психологічне значення, а НБУ має інструменти для стабілізації ринку через валютні інтервенції. Додатковим чинником підтримки гривні є уповільнення інфляції.

За прогнозом Лєсового, протягом 22-28 червня курс долара на міжбанку коливатиметься в межах 44,6-45 грн, а на готівковому ринку — 44,3-45,2 грн. Курс євро очікується на рівні 51-52,5 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, за прогнозом експерта Олега Пендзина, курс долара може піднятися до 45,5-45,6 грн/долар у липні, що пов’язано з прискоренням інфляції в Україні. Він зазначає, що Нацбанк продовжить повільну девальвацію гривні для збереження стабільності.

Також раніше повідомлявлося, що уряд прогнозує валютний курс до 51 гривні наприкінці 2029 року з урахуванням тривалості бойових дій та обсягів міжнародної допомоги.

Як повідомляв Главред, 22 червня гривня посилила свої позиції щодо американської валюти. Долар впав на 1 копійку до 44,90 грн, тоді як євро дещо подорожчав.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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