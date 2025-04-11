Євро злетіло до небес, а долар котиться вниз: яким буде курс із 14 квітня

Євро демонструє зростання попиту, що вплинуло на знецінення гривні.

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Курс валют в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Яким буде курс долара з понеділка

Яким буде курс євро з понеділка

Національний банк України встановив офіційний курс долара на понеділок, 14 квітня 2025 року, на рівні 41,39 грн/дол. Гривня зміцнилася на 1 копійку, що свідчить про незначну, але позитивну динаміку на валютному ринку.

Однак щодо євро ситуація виявилася протилежною. За даними НБУ, офіційний курс євро встановлено на рівні 46,92 грн за один євро, що означає ослаблення гривні одразу на 1,08 грн. Це значне зниження пояснюється як внутрішніми економічними коливаннями, так і змінами на зовнішніх фінансових ринках.

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Міжбанк: актуальні котирування

Станом на 16:00 11 квітня на міжбанківському валютному ринку України:

долар США торгується по 41,40/41,43 грн;

євро - по 46,91/46,93 грн.

Такі показники свідчать про те, що курс долара залишається стабільним, а ось євро демонструє зростання попиту, що і вплинуло на падіння курсу гривні.

Долар США, курс долара, інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 10 квітня вперше за кілька днів долар таки тяжіє до зростання. Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні.

Раніше стало відомо, що рішення США про введення тарифів спричинило небувале падіння світових фондових і товарних ринків. Також "летить" вниз долар. Тому доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко рекомендує українцям звернути увагу на євро.

Напередодні аналітики спрогнозували, чого чекати від курсу валют в Україні з 7 по 13 квітня. Зокрема експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що долар ще незначно подешевшає, а до кінця тижня настане стабільність на рівні 41,20-41,30 грн.

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