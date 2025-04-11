Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Євро злетіло до небес, а долар котиться вниз: яким буде курс із 14 квітня

Сергій Кущ
11 квітня 2025, 19:01
310
Євро демонструє зростання попиту, що вплинуло на знецінення гривні.
Курс валют в Україні
Курс валют в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара з понеділка
  • Яким буде курс євро з понеділка

Національний банк України встановив офіційний курс долара на понеділок, 14 квітня 2025 року, на рівні 41,39 грн/дол. Гривня зміцнилася на 1 копійку, що свідчить про незначну, але позитивну динаміку на валютному ринку.

Однак щодо євро ситуація виявилася протилежною. За даними НБУ, офіційний курс євро встановлено на рівні 46,92 грн за один євро, що означає ослаблення гривні одразу на 1,08 грн. Це значне зниження пояснюється як внутрішніми економічними коливаннями, так і змінами на зовнішніх фінансових ринках.

відео дня

Міжбанк: актуальні котирування

Станом на 16:00 11 квітня на міжбанківському валютному ринку України:

  • долар США торгується по 41,40/41,43 грн;
  • євро - по 46,91/46,93 грн.

Такі показники свідчать про те, що курс долара залишається стабільним, а ось євро демонструє зростання попиту, що і вплинуло на падіння курсу гривні.

Долар США, курс долара, інфографіка Главред
Долар США, курс долара, інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 10 квітня вперше за кілька днів долар таки тяжіє до зростання. Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні.

Раніше стало відомо, що рішення США про введення тарифів спричинило небувале падіння світових фондових і товарних ринків. Також "летить" вниз долар. Тому доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко рекомендує українцям звернути увагу на євро.

Напередодні аналітики спрогнозували, чого чекати від курсу валют в Україні з 7 по 13 квітня. Зокрема експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що долар ще незначно подешевшає, а до кінця тижня настане стабільність на рівні 41,20-41,30 грн.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар курс валют курс долара
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Аномальні снігопади паралізували південь: рятувальники вразили кадрами

Аномальні снігопади паралізували південь: рятувальники вразили кадрами

19:45Синоптик
Відомі в Україні люди і не тільки: Зеленський ввів нові санкції

Відомі в Україні люди і не тільки: Зеленський ввів нові санкції

18:03Політика
Україну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погоди

Україну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погоди

17:05Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Вже з сьогоднішнього дня: водіїв чекають важливі зміни на дорогах

Вже з сьогоднішнього дня: водіїв чекають важливі зміни на дорогах

Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

Треба знайти нуль серед літер "о": лише "геній головоломок" впорається за 5 секунд

Треба знайти нуль серед літер "о": лише "геній головоломок" впорається за 5 секунд

Гороскоп на завтра 12 квітня: Левам - щасливі моменти, Скорпіонам - радість

Гороскоп на завтра 12 квітня: Левам - щасливі моменти, Скорпіонам - радість

Капітуляція, а не перемир'я: Алієв розповів, чим закінчиться війна в Україні

Капітуляція, а не перемир'я: Алієв розповів, чим закінчиться війна в Україні

Останні новини

19:45

Аномальні снігопади паралізували південь: рятувальники вразили кадрами

19:10

Удари дронами за перший тиждень квітня 2025 року: несподівана статистикаПогляд

19:05

Слимаки втечуть самі: садівниця розкрила бабусин хитрий метод захисту рослин

19:01

Євро злетіло до небес, а долар котиться вниз: яким буде курс із 14 квітня

18:48

Кількість народних обранців може значно скоротитися: Стефанчук дав коментар

Україну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погодиУкраїну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погоди
18:17

"Така хімія": Тараса Цимбалюка запідозрили в романі з відомою акторкою

18:09

Гросу визвірилася на режисера, який сказав, що з нею важко працювати

18:03

Відомі в Україні люди і не тільки: Зеленський ввів нові санкції

17:50

Шанси на успіх вищі: інструктор назвав найкращий час для складання іспиту з водіння

Реклама
17:40

Українці можуть отримати грошову допомогу: названо головні умови та терміни

17:32

Москва в гніві: юний українець відмовився тиснути руку російському спортсмену

16:54

Незламні й закохані в Україну: Олександр Педан влаштував гру "Я люблю Україну" для пацієнтів центру Unbroken

16:52

Українці дізналися ціни на газ на літо-2025: скільки доведеться платити

16:45

Не просто фарба: що означають кольорові мітки і цифри на деревах

16:45

Заступник міністра оборони раптово подав у відставку: у чому причина

16:39

Дружина телеведучого Решетника попила кави в луці за 525 тисяч гривень

16:23

Бʼють КАБами та артилерією: росіяни активно тиснуть на "гарячому" напрямку

16:23

Гонорари з шістьма нулями: актор із РФ підписав контракт з агентством Голлівуду

16:13

5 найточніших ознак: як кішка показує присутність негативу в будинку

16:06

Чи відбудеться підвищення мінімалки в 2025 року: подробиці

Реклама
16:01

Чат-боти на основі технології ChatGPT — переваги для бізнесу новини компанії

15:55

Знову влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

15:50

На "Рамштайні" оголосили про рекордну допомогу Україні – відома сума

15:47

Не Кіровоград: як спочатку називалося місто Кропивницький

15:23

Доплата до пенсії в розмірі до 3250 гривень: кому розраховувати на виплати

15:03

Колишня дружина Петросяна втекла з Росії, прихопивши мільйони

15:01

Здогадуються одиниці: що означає кнопка з літерою "А" на панелі в авто

15:01

Як би виглядали зарплати в Римі на сучасні гроші: вчені зробили дослідження

15:00

Курс євро в Україні різко підскочив: як змінилась ситуація на ринку

14:59

Суперфрукт №1 для схуднення: кілограми підуть непомітно

14:56

Неочікуване "падіння" цін: в Україні різко подешевшав базовий продукт

14:35

Складна загадка для найрозумніших: треба знайти мишу за 5 секунд

14:32

Вдарить +17 градусів: стала відома дата різкого потепління в Україні

14:31

Капітуляція, а не перемир'я: Алієв розповів, чим закінчиться війна в Україні

14:12

Українців попередили про ймовірність підвищення податків: у Раді назвали терміни

14:10

"Будуть кошмарити сильніше": названо нові міста України, які потраплять під атаку РФ

13:56

В НАТО попередили, що РФ може спровокувати всесвітнє відключення інтернету

13:54

Ціна продовжує летіти у прірву: в Україні стрімко дешевшає незамінний овоч

13:52

Що потрібно зробити в Лазареву суботу 12 квітня: прикмети і день ангела

13:49

Легендарна українська акторка розповіла про смерть чоловіка - що сталося

Реклама
13:31

В ТЦК у Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК – що відомо

13:26

Росія відповіла на пропозицію про перемир'я ракетами і дронами - МЗС

13:17

Від Порошенка вимагають відреагувати на слова його соратника, який схвалює вбивство росіянами українців та їх дітей

13:06

Британія таємно відправляла своїх військових в Україну: ЗМІ розкрили ціль місії

13:02

Росія маніпулює перемовинами зі США: в ISW розповіли подробиці

12:52

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках більярдиста за 23 секунди

12:50

Як тарифна війна позначиться на Україні: Золотарьов назвав головну небезпеку

12:45

Житлові субсидії призначають цілий рік: українцям назвали, на що розраховувати

12:40

Критичний рік: у Британії вийшли з заявою щодо війни в Україні

12:27

Системи ППО та ракети для Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти