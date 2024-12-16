Доллар пробив новий антирекорд: як сильно впала гривня

Долар знову почав рости після того, як трохи пішов на спад.

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Курс валют в Україні на 17 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні курс долара б'є новий антирекорд. Національний банк України встановив новий курс на вівторок, 17 грудня.

НБУ встановив курс долара до гривні на рівні 41,74 грн/дол. Таким чином, гривня впала ще на 13 копійок. Гривня продовжила своє падіння і у відношенні до євро. Регулятор встановив офіційний курс євро на рівні 43,81 грн за євро, що на 7 копійок більше.

Курс валют на 17 грудня / фото: НБУ

На міжбанківському валютному ринку України встановлений курс на рівні 41,77/41,79 грн/дол., євро – 43,89/43,90 грн/євро.

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оголосив про зниження курсу долара до гривні. Згідно з даними на офіційному сайті регулятора, курс долара на 9 грудня 2024 року встановлено на рівні 41,4446 гривні за 1 долар, що на -0,1529 грн менше, порівняно з попереднім днем.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що курс валют в Україні буде і далі коливатися в Україні. На початку грудня динаміка валютного ринку, як і в листопаді, визначатиметься стратегією регулятора, спрямованою на мінімізацію впливу інфляції на валютні курси.

Як писав Главред із посиланням на банкіра, в останній місяць 2024 року курс долара в Україні зросте. Однак, курс валют може бути меншим, ніж прогнозувалося.

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