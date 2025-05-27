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Долар невпинно росте, а євро може побити "рекорд": новий курс валют

Марія Николишин
27 травня 2025, 17:01
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Офіційний курс валют на 28 травня.
Долар невпинно росте, а євро може побити 'рекорд': новий курс валют
Курс долара на 28 травня / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс долара та євро у середу
  • На скільки послабилась гривня

На середу, 28 травня, в Україні встановлено новий офіційний курс валют. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Так, курс долара до гривні у середу буде на рівні 41,68 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

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Варто додати, щодо європейської валюти гривня також трохи послабила позиції. Офіційний курс євро установлено на рівні 47,31 грн за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

Водночас, на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,67 - 41,70 грн/дол., а євро - 47,36 - 47,38 грн/євро.

Долар невпинно росте, а євро може побити 'рекорд': новий курс валют
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив, що весна на валютному ринку України пройшла досить стабільно. За три місяці офіційний курс долара США не піднявся до рівня початку року — 42,02 гривні за долар.

Кандидат економічних наук і незалежний економічний експерт Олександр Хмелевський вважає, що потенційне загострення торгового конфлікту між США і Китаєм може спровокувати зниження курсу долара.

Також відомо, що Національний банк України наразі підтримує курс долара на рівні 41,5 гривень. Девальвація можлива лише наприкінці року, тому у найближчий час ситуація навряд чи кардинально зміниться.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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