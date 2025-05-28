Зміни будуть більш динамічними: банкір озвучив курс долара в червні 2025

Тарас Лєсовий спрогнозував прогноз курсу на червень 2025 та які будуть фактори впливу на нього.

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Чого чекати українцям у червні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Що буде з ринком в червні:

Прогнозовані коридори коливань курсу: 41,6-42,0 грн/долар та 45,5-47 грн/євро

Офіційний курс долара може наблизитися до 42 грн, але зміни будуть поступовими

Курс євро залежить від світових торгів з доларом та геополітичних факторів

У червні ситуація на валютному ринку України залишатиметься передбачуваною, без різких змін. Водночас курс долара може поступово зростати. Про це заявив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, в інтерв’ю РБК-Україна.

Експерт прогнозує, що долар у червні торгуватиметься в межах 41,6–42 гривні, тоді як курс євро коливатиметься в діапазоні 45,5–47 гривень.

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"Тобто офіційна вартість долара може дещо зрости, однак нагадаю, що в бюджеті на 2025 рік закладено середньозважений курс в розмірі 45 грн за долар. А початковий курс 2025 року був зафіксований на позначці 42,02 грн", – зазначив він.

На думку банкіра, долар цілком імовірно знову підійде до позначки 42 грн. Проте це буде плавний процес, який залежатиме як від попиту на ринку, так і від дій Нацбанку.

Щодо євро, то Лєсовий пояснив, що його курс визначається зовнішніми чинниками, зокрема торгівельними відносинами між США та Євросоюзом.

"Наразі курсову поведінку цих двох валют прогнозувати досить важко, адже досі нерозв'язаним залишається питання митного протистояння США та ЄС. Зрозуміло одне: ті інвестори, які з метою збереження статків 'втекли' від долара до євро, навряд чи швидко повернуться", – вважає він.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Однак, якщо напруженість у торговельній сфері між США та ЄС зменшиться або будуть скасовані обмеження, євро може повернутися до звичних позицій. На думку Лєсового, це відкриває можливість курсу в межах 1,05–1,15 долара за євро.

"Загалом можна очікувати, що в червні ситуація на валютному ринку буде позбавлена неприємних сюрпризів. Як і раніше регулятор триматиме руку на пульсі, збиваючи надмірний 'тиск' з боку покупців. Разом з тим, курсові зміни можуть бути більш динамічними, ніж це було у травні. Однак без системної загрози для ринку", – констатував банкір.

Курс валют - останні новини України

Як повідомляв Главред, на середу, 28 травня, в Україні встановлено новий офіційний курс валют. За даними НБУ, курс долара до гривні у середу буде на рівні 41,68 грн/дол, тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Окрім цього, повідомлялося, що 27 травня долар та євро зміцнюють свої позиції щодо гривні. Ба більше, американська валюта дорожчає вже третій день поспіль.

Також не так давно в НБУ заінтригували українців. Йдеться про те, що концепція дизайну гривні була затверджена більш ніж 30 років тому і вже не відповідає сучасності.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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