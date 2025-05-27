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Гривня буде виглядати по-іншому: в НБУ заінтригували українців

Марія Николишин
27 травня 2025, 09:53
659
Дизайн гривні не змінювався з 1992 року.
Гривня буде виглядати по-іншому: в НБУ заінтригували українців
Дизайн гривні може змінитись / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • НБУ розпочне дискусію щодо зміни вигляду гривні
  • Концепція дизайну не змінювалась вже більше 30 років
  • НБУ не планує змінювати дизайн гривні просто зараз

Концепція дизайну гривні була затверджена більш ніж 30 років тому і вже не відповідає сучасності. Національний банк ініціює дискусію щодо зміни її вигляду. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, передає пресслужба НБУ.

"Гроші - те, що возвеличує та фіксує нашу історію, досягнення, а сьогодні ще й може бути частиною нашого свідомого відходу від усього, що пов’язує Україну з Росією. У битві сенсів гривня має бути нашою зброєю. Тож маємо нагоду розпочати таку дискусію в суспільстві, яка має стати всеукраїнською", - йдеться в повідомленні.

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За його словами, концепція дизайну гривні не змінювалася з 1992 року.

Зазначається, що ідея, яку втілили художники Василь Лопата й Борис Максимов у першому дизайні банкнот гривні, передбачала відтворення на лицьовому боці портретів постатей, що зробили значний внесок у розбудову української держави на різних історичних етапах. А на зворотному - зображення архітектурних пам’яток, пов’язаних із діяльністю цих видатних особистостей.

"Ця концепція залишалася незмінною для всіх чотирьох поколінь гривні. Минуло вже 30 років. Змінилася Україна, змінилися українці", - сказав Пишний.

Він також додав, що зараз ми пишемо нову визначальну сторінку історії - на полі битви та в серцях сучасних героїв, сучасних мешканців України, протистоїмо збройній агресії РФ та її пропаганді.

"Банкноти, які впродовж наступних десятиліть розповідатимуть про переломний момент у становленні української нації, ми маємо створювати всі разом", - зауважив голова НБУ.

Водночас, Пишний підкреслив, що НБУ не планує змінювати дизайн гривні просто зараз. Проте пропонує розпочати пошук того, якими повинні стати гроші, щоб дійсно резонувати із сучасною Україною.

Гривня - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Національному банку України нещодавно розповіли, що загалом у нашій державі збільшилася кількість фальшивих банкнот гривні. За підсумками 2024 року, на 1 мільйон справжніх купюр припадало близько 5,1 підроблених, що більше, ніж роком раніше.

Крім того, голова Національного банку Андрій Пишний говорив, що Україна розглядає можливість відійти від долара США, як валюти основної курсової прив'язки, на користь євро.

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Хто такий Андрій Пишний?

Андрій Пишний — ​​український політик і банкір. Голова Національного банку України (з 7 жовтня 2022 року), Член РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ "Ощадбанк", пише Вікіпедія.

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