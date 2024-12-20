Вже майже в 3 рази дорожче: в Україні різко 'підскочила' ціна на популярний овоч

Пропозиція білокачанної капусти на ринку досить обмежена.

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Ціни на капусту / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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В Україні зростають ціни на білокачанну капусту

В середньому капуста стала на 16% дорожче, ніж минулого тижня

Прогнозується подальше її подорожчання

На українському ринку наразі досить обмежена пропозиція білокачанної капусти високої якості. Через це відпускні ціни продовжують різко зростати. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що ще минулого тижня ціна на якісну білокачанну капусту в Україні була на рівні 22 гривні за кілограм. Однак, вже сьогодні цю продукцію господарства готові відпускати по 25 – 35 гривні за кілограм.

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Аналітики наголошують, що в середньому капуста стала на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Пропозиція білокачанної капусти на ринку досить обмежена, оскільки багато господарств воліють не поспішати з продажами, тому що не виключають, що найближчими тижнями ціни на цю продукцію можуть продовжити зростати. Водночас гуртові компанії виявляють дуже високу зацікавленість у закупівлі капусти та готові підвищувати закупівельні ціни", - йдеться в повідомленні.

Експерти також додають, що на сьогодні ціна на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 3 рази вища, ніж за аналогічний період 2023 року.

Крім того, більшість учасників ринку прогнозують подальше її подорожчання. Свою думку вони аргументують зниженням виробництва цієї продукції, а також помітним скороченням частки продукції, придатної для тривалого зберігання.

Ціни на продукти - останні новини України

Як повідомляв Главред, в Україні відзначається незначне зниження роздрібних цін на свинину. Зокрема, здешевшали охолоджені напівфабрикати зі свининою на полицях національних торгівельних мереж.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка заявив, що за рік в Україні значно подорожчали цитрусові. Тільки апельсини додали в ціні 15-20%.

Крім того, в Україні впали відпускні ціни на цибулю. Причиною здешевлення стало зниження попиту на продукцію середньої та низької якості, яку здебільшого і пропонують до продажу.

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