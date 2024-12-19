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Популярні продукти здорожчають на 15%: за що українцям доведеться платити більше

Маріна Фурман
19 грудня 2024, 19:59
1277
Окрема категорія продуктів може подорожчати на 10–15% вже до кінця зими.
продукты, гривны
В Україні подорожчають продукти / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яка категорія продуктів подорожчає в Україні
  • Коли очікується підвищення цін на продукти

В Україні можуть зрости ціни на м’ясо, молоко та овочі. Ця категорія продуктів може подорожчати на 10–15% вже до кінця зими. Такий прогноз зробив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі День.LIVE.

Він наголосив, що цьогоріч ситуація з продовольством ускладнилася через спекотне літо, втрати врожаїв, інфляцію та зростання витрат на зберігання продукції.

відео дня

"Через ряд факторів відбувся досить сильний ріст цін. На жаль, пронози на зимовий період не були таким, щоб характеризуватися зниженням", – заявив експерт.

Він пояснив, що через спекотне літо українські аграрії втратили значну кількість овочів, яку мали закладатися на зберігання.

Марчук підкреслив, що ціни на фрукти також, ймовірно, зростуть. Вартість імпортних фруктів, за його словами, буде залежати від курсу гривні до долара.

Дивіться відео, в якому експерт ділиться невтішним прогнозом:

Популярні продукти здорожчають на 15%: за що українцям доведеться платити більше

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, в Україні за останній тиждень на 22% подорожчала картопля. Зокрема, картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Доктор соціальної економіки Зиновій Свереда заявив, що ціни на основні продукти в Україні у 2025 році суттєво здорожчають. Зокрема, гречка може зрости в ціні на 20-25%.

Раніше керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович повідомляла, що цього року ціни на часник в Україні досягли 140-160 грн за кілограм через скорочення пропозиції імпорту та внутрішнього виробництва.

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Хто такий Денис Марчук?

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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