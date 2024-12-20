Ціна на популярний продукт в Україні стрімко зросте: за що доведеться платити більше

Українцям доведеться витрачати на 15% більше коштів на купівлю важливого в раціоні продукту.

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Ціна на популярні продукти в Україні стрімко зросте/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Після новорічних свят ціни на продукти в Україні можуть вийти на певне плато

Проте навіть після новорічних свят вони залишатимуться високими

Молочна продукція за зиму подорожчає на 15%

Після новорічних свят ціни на продукти в Україні можуть вийти на певне плато, але залишатимуться стабільно високими.

Молочна продукція продовжить дорожчати. Про це в коментарі Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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"Молочна продукція, наприклад, може продовжувати дорожчати через внутрішні чинники і через активний вихід на експортні ринки. У нас не так багато якісного молока екстра-класу, з якого виробляються продукти для експорту. Конкуренція між переробними заводами за сировину підштовхує ціни вгору", – сказав експерт.

Він зазначив, що уже 2024 року молочна продукція подорожчала на понад 40%. Тенденція така, що кожного місяця ціни можуть додавати ще по 5-7%, і в результаті за зиму молочна продукція може подорожчати приблизно на 15%. За словами Марчука, це триватиме до початку сезону "великого молока", коли з потеплінням пропозиція збільшується.

На думку експерта, на подорожчанні позначатиметься низка чинників, серед яких нова система оподаткування, брак кваліфікованої робочої сили, через що багато підприємств змушені інвестувати великі кошти в механізацію та автоматизацію процесів, що у свою чергу відображається на вартості кінцевої продукції.

Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що плато зберігатиметься до кінця січня, однак на ціни впливають не тільки внутрішні чинники.

"20 січня планується інавгурація Трампа, і від того, наскільки жорсткими будуть питання, пов'язані з війною, істотно залежатиме стан внутрішнього українського ринку. Ми живемо в складному світі, де є багато взаємозв'язків, які важко відслідковувати, але вони суттєво впливають на ситуацію. Ціни зростають не лише через внутрішні проблеми, як-от поганий врожай чи сезонний фактор. Є чимало глобальних чинників, зокрема, регулярність надходжень та обсяги макрофінансової підтримки від міжнародних партнерів, заморожені соціальні стандарти, які тісно пов'язані з одержуваною допомогою", – уточнив Пендзин.

Пендзин також додав, що ціни є результатом співвідношення пропозиції виробника і купівельної спроможності українців, яка безпосередньо залежить від їхніх доходів.

Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україні подешевшав популярний продукт. В Україні відзначається незначне зниження роздрібних цін на свинину. Зокрема, здешевшали охолоджені напівфабрикати зі свининою на полицях національних торгівельних мереж.

Також раніше повідомлялося, що ціни піднялись на 15-20% – в Україні дорожчають популярні фрукти. Україна імпортує апельсини і мандарини з Єгипту, Туреччини, Іспанії, Південної Африки та Греції.

Нагадаємо, в Україні різко "підскочила" ціна на популярний овоч. Пропозиція білокачанної капусти на ринку досить обмежена.

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