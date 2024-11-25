В обмінниках зміниться курс долара: чого чекати українцям до 1 грудня

Головне із заяви експерта:
- Вартість долара перебуватиме в межах від 41,2 до 41,75 грн
- На міжбанку попит на валюту залишиться високим, а пропозиція знизиться
В українських обмінниках очікується зміна курсу долара. За прогнозами, на поточному робочому тижні вартість американської валюти перебуватиме в межах від 41,2 до 41,75 грн. Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Козирев в коментарі Мінфін.
За його словами, у банках очікується зниження вартості долара у купівлі та зростання у продажу. На поточному робочому тижні курс долара в них перебуватиме в межах від 41 до 41,8 грн.
Аналітик зазначив, що найближчим часом визначати поведінку учасників валютного ринку буде те, що "цей робочий тиждень – останній у листопаді".
"На початку тижня компанії ще завершуватимуть свої розрахунки з бюджетом з податків, що дещо збільшить обсяги пропозиції валюти на ринку в понеділок-вівторок і буде позитивним для гривні на міжбанку", - наголосив Козирев.
Він додав, що з середи-четверга компанії зосередяться на внутрішніх та зовнішніх розрахунках з контрагентами на звітну дату. Що "збільшить попит на валюту з боку імпортерів".
"А ось обсяги продажу валютного виторгу експортерами залишаться невеликими. Ті будуть продавати тільки такі обсяги ВКВ (вільно конвертована валюта, – ред.), які їм знадобляться для закриття розрахунків із українськими контрагентами в гривні та забезпечення виплат зарплат персоналу за підсумками листопада", – пояснив аналітик.
Він також підкреслив, що на міжбанку попит на валюту залишиться високим, а пропозиція знизиться. При цьому:
- Всю різницю між попитом та пропозицією доведеться перекривати Нацбанку – за допомогою інтервенцій із продажу дефіцитного долара.
- Цінники, за якими НБУ закриватиме брак валюти на ринку та обсяги цих інтервенцій, "формуватимуть курсовий тренд на міжбанку в цей період".
- А дешево регулятор долар із резервів, що скоротилися, не продаватиме.
"З іншого боку, особливо задирати свої котирування продажу валюти на міжбанку Нацбанк теж не може. Інфляція і так вже є вищою за переглянутий нещодавно прогноз регулятора. До кінця року посилити і так сильні девальваційні настрої серед бізнесу та громадян Нацбанк не може собі дозволити. Тому цінники НБУ при інтервенціях перебуватимуть у межах середньоринкового курсу", – підсумував Козирев.
Курс долара в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявив, що в грудні курс гривні на міжбанку коливатиметься в межах 41,4 – 42,1 грн. за долар.
Національний банк України повідомив, що курс долара упродовж наступних 12 місяців зросте ще приблизно на 10%. Зокрема, фінансові аналітики очікують курс 44,08 грн/долар.
Крім того, Міжнародний валютний фонд оприлюднив нові прогнози щодо глобальної економіки. За його оцінками, у 2024 році середній курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар, а до 2029 року долар коштуватиме 51,7 грн.
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