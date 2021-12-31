Долар різко злетить: українцям назвали терміни девальвації гривні

/ УНІАН

Експерти говорять про те, що з цілого ряду факторів можна спрогнозувати: національну валюту у 2022 році очікує помітне ослаблення.

Як підкреслив фінансовий аналітик Василь Невмержицький, девальвація гривні продовжиться вже в січні у зв'язку з тим, що на ринку очікується поява значної кількості гривні через те, що уряд в кінці року активно розраховується за контрактами з державних закупівель, пише Апостроф.

"І компанії, які отримають ці гроші, вийдуть на валютний ринок з метою перевести гривню в "тверду" валюту. Завдяки цьому курс долара в найближчі тижні буде рости", - прогнозує він.

Співрозмовник зазначив, що в подальшій перспективі курс валюти буде сильно залежати від ціни на газ: "Якщо ситуація на ринку газу не зміниться, і ціна збережеться на нинішньому рівні, то, швидше за все, в наступному році ми побачимо подорожчання продуктів харчування на 30-40%. А курс долара буде перебувати протягом року в проміжку 27,2-28 гривень за долар".

Подібну думку поділяють і інші експерти. За словами екс-прем'єра Анатолія Кінаха, через високий рівень інфляції в промисловості гривня наступного року девальвує до 28 гривень за долар.

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За оцінкою виконавчого директора CASE Україна Дмитра Боярчука, наступного року середній курс складе близько 27,7 гривні за долар. При цьому до кінця року він може досягти 28,5 гривні.

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Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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