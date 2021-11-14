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Долар по 60-100 гривень і загроза дефолту в Україні: експерти попередили про небезпечну ситуацію

14 листопада 2021, 11:00

Кабінет міністрів розглядає сценарій дефолту в Україні на тлі ситуації з COVID-19 і тиску на економіку, вважає Олександр Болтян.

Гривня
Якщо дефолт все ж таки оголосять, долар в Україні коштуватиме 60-100 гривень - експерт / УНІАН

Наразі в Україні стабільна ситуація з курсом долара. Валюту можна придбати в середньому за 26,15 грн. Однак все може змінитися у тому випадку, якщо влада оголосить дефолт і піде на визнання країни банкрутом. За такого сценарію вартість одного долара може підскочити до 60 або до 100 гривень.

Як повідомляє UBR, у разі дефолту в Україні долар різко зросте. Зниження вартості національної валюти стане неминучим. При цьому низка парламентаріїв останнім часом стали казати про те, що ризики дефолту все ж таки існують, і наразі, мовляв, такий варіант навіть розглядають на Банковій.

За словами нардепа VIII скликання Борислава Берези, відомості йому підтвердили декілька "не пов'язаних між собою джерел". Причому, згідно з цією інформацією, Зеленський "нічого страшного в дефолті не бачить".

Шанси на оголошення дефолту в Україні

Як розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, розмови про банкрутство української держави йдуть в останні 10 років, причому кожен раз наводяться цілком обгрунтовані аргументи: політична нестабільність, високий рівень виплат за борговими зобов'язаннями, нездатність регулятора утримувати стабільність валютних ринків та інші фактори. Щоразу влада відкидає оголошення дефолту, оскільки "наслідки для економіки України будуть згубними на багато років".

Наразі побоювання дефолту пов'язані з наслідком кризи, пов'язаної з виходом світу з пандемії COVID-19, і оцінках ризику тиску на українську економіку поточного жорсткого карантину. Це версія банкрутства України, яку розглядають у Кабміні.

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"Більш імовірно, що такі гучні заяви призведуть до того, що Україна буде змушена піти на якісь поступки перед МВФ і взяти новий транш фінансової підтримки в найближчому майбутньому", - вважає Болтян.

Глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій, втім, не бачить високих ризиків для дефолту в Україні найближчого року. Експерт нагадав, що у 2022 році Міністерству фінансів треба буде погасити близько 240 мільярдів гривень ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики), а також 70 мільярдів виплат за зовнішніми зобов'язаннями. Причому це менше, ніж у поточному році, коли загальна сума погашення становить близько 440 мільярдів гривень.читайте такожЧас втрачених можливостей: чому економіка України опинилася в глухому куті

На його думку, дефолт без вагомих причин оголосити не можна. Інакше це розцінять як обман кредитора, що загрожує серйозним ударом по репутації. Ніхто на такий крок не піде.

"Дефолтити" за ОВДП - це вбити банківську систему. "Дефолтити" за зовнішніми зобов'язаннями не особливо вийде, тому що половина зовнішніх погашень припадає на МВФ (якому доведеться повернути гроші в будь - якому випадку)",-додав Паращій, підкресливши, що навряд чи влада піде на банкрутство держави через відсутність бажання сплачувати тільки десяту частину боргу в розмірі 30-35 мільярдів гривень.

Що буде, якщо дефолт в Україні все-таки оголосять

Курс продажу долара в Україні різко зросте в тому випадку, якщо влада оголосить дефолт. Девальвація гривні стане неминучим наслідком такої ситуації. Держава зіткнеться з низкою проблем.

"Проблема з фінансовою допомогою, закупівлею вакцин та ін. контрактами буде об'єктивною і неминучою", - пояснив Олександр Болтян.

Аналітик акцентував увагу на тому, що тоді гривня може "звалитися" до 100-300% від долара. Таким чином, один долар може подорожчати до 60 або навіть до 100 гривень.читайте такожУ Мінфіні розповіли про перспективи дефолту в Україні

Причому витрати золотовалютних резервів не стабілізують обстановку.

"Згадайте, як падала гривня у 2014-2015 роках, коли НБУ робив вигляд, що підтримує валютну стабільність, а по суті просто витрачали резерви даремно", - уточнив Болтян.

При цьому експерти вважають, що ймовірність дефолту залежатиме від того, що відбувається на зовнішніх ринках в умовах пандемії коронавірусної інфекції. Якщо захворюваність і смертність зростатимуть, то на економіку буде все більше тиску.

"Тут термін залежить не від економіки, а від пандемії", - підкреслив Олександр Болтян.

Курс долара в Україні

Влітку прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава заклала в Прогноз економічного і соціального розвитку України і Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки курс в рамках 28-29 гривень за один американський долар.

Економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що цієї осені економічна ситуація в Україні не настільки оптимальна, якою була минулого року. Вартість залізної руди, яку експортує Київ, обвалилися. Фіксується тенденція до подальшого зниження ціни. Долар в Україні в таких умовах взимку може подорожчати до 28 гривень.

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