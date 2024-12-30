Долар по 47 гривень: українців попередили про можливий стрибок курсу у 2025 році

У 2024 році курс долара найбільше зріс у весняні місяці.

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Курс долара на 2025 рік / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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До кінця 2025 року гривня може послабитися до рівня у 46-47 грн/дол

Середньозважений курс у бюджеті закладено на рівні 45 грн/дол

Курс долара протягом 2025 року буде коливатися, проте поступово гривня може послабитися до рівня у 46-47 грн/дол. Про це заявив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, зараз можна лише окреслити основні фактори, які можуть позначитися на курсових показниках.

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"Це і перебіг війни, і загальна економічна ситуація - від розвитку стратегічних галузей до рівня добробуту громадян (особливої уваги заслуговує рівень інфляції), обсяг міжнародної фіндопомоги, обсяг міжнародних резервів", - наголосив банкір.

Він нагадав, що середньозважений курс у бюджеті на 2025 рік закладено на рівні 45 грн/дол.

"Тобто, за аналогією 2024 року, це означає, що курсові показники будуть мінливими з етапами зростання та зниження, однак в кінці 2025 року вони можуть коливатися в діапазоні 46-47 грн", - підкреслює Лєсовий.

Банкір також додає, що протягом 2024 року на ринку відбувалася м’яка девальвація з поступовим зростанням валютних курсів. При цьому можна виокремити пікові періоди, коли найбільше зростав долар: березень-квітень та травень.

"За ці три весняні місяці офіційний курс долара зробив ривок аж на 6% - курс зріс з 38,04 грн (на 1 березня) до 40,45 грн (станом на 1 червня)", - підсумував Лєсовий.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в обмінниках України прогнозується помітна зміна курсу долара. За очікуваннями, протягом цього тижня вартість американської валюти у них перебуватиме у межах 41,9-42,2 грн.

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомила, що значних курсових "стрибків" у січні не очікується. Вартість американської валюти в готівковому сегменті перебуватиме в межах діапазону 41,8-42,5 грн/дол.

Водночас, Національний банк України оприлюднив дані, які вказують на те, що курс долара упродовж наступних 12 місяців зросте ще приблизно на 10%.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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