Долар бере новий рекорд: українців попередили про несподіваний курс

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Фінансовий аналітик Андрій Гойлов заявив про те, що на поточному тижні долар США щодо гривні зміцниться до рівня 27,45.

У коментарі Сьогодні він підкреслив, що українці витрачають отримані гроші в Україні, а це зміцнює курс гривні і внутрішній попит. У той же час в країні сповільнилися темпи зростання промислового виробництва. У листопаді даний показник склав 0,4% в річному численні проти 1,4% в жовтні.

У свою чергу експерт Андрій Шевчишин зазначив, що в кінці грудня 2021 року напередодні католицького Різдва курс долара і євро в Україні стрімко пішов вгору.

Після досить тривалого періоду стабільності гривня почала знецінюватися.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить залишатися під тиском з коливаннями в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. Якщо ринок отримає очікувану гривневу ліквідність, то, ймовірно, реалізує потенційний рух в зону 27,5 гривень за долар", - прогнозує експерт.

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За словами Шевчишина, до інфляції в Україні найближчим часом може призвести ситуація на газовому ринку. Захмарні ціни на енергоресурси і високі обсяги споживання через холодну зиму спричинять чергове подорожчання продуктів харчування, товарів масового споживання і послуг.

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Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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