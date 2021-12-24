Долар бере новий рекорд: українців попередили про несподіваний курс

Курс долара перед святами стрімко пішов вгору.
Фінансовий аналітик Андрій Гойлов заявив про те, що на поточному тижні долар США щодо гривні зміцниться до рівня 27,45.
У коментарі Сьогодні він підкреслив, що українці витрачають отримані гроші в Україні, а це зміцнює курс гривні і внутрішній попит. У той же час в країні сповільнилися темпи зростання промислового виробництва. У листопаді даний показник склав 0,4% в річному численні проти 1,4% в жовтні.
У свою чергу експерт Андрій Шевчишин зазначив, що в кінці грудня 2021 року напередодні католицького Різдва курс долара і євро в Україні стрімко пішов вгору.
Після досить тривалого періоду стабільності гривня почала знецінюватися.
"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить залишатися під тиском з коливаннями в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. Якщо ринок отримає очікувану гривневу ліквідність, то, ймовірно, реалізує потенційний рух в зону 27,5 гривень за долар", - прогнозує експерт.
За словами Шевчишина, до інфляції в Україні найближчим часом може призвести ситуація на газовому ринку. Захмарні ціни на енергоресурси і високі обсяги споживання через холодну зиму спричинять чергове подорожчання продуктів харчування, товарів масового споживання і послуг.
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Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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