УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Долар бере новий рекорд: українців попередили про несподіваний курс

24 грудня 2021, 01:27

Курс долара перед святами стрімко пішов вгору.

Долар
/ Reuters

Фінансовий аналітик Андрій Гойлов заявив про те, що на поточному тижні долар США щодо гривні зміцниться до рівня 27,45.

У коментарі Сьогодні він підкреслив, що українці витрачають отримані гроші в Україні, а це зміцнює курс гривні і внутрішній попит. У той же час в країні сповільнилися темпи зростання промислового виробництва. У листопаді даний показник склав 0,4% в річному численні проти 1,4% в жовтні.

У свою чергу експерт Андрій Шевчишин зазначив, що в кінці грудня 2021 року напередодні католицького Різдва курс долара і євро в Україні стрімко пішов вгору.

Після досить тривалого періоду стабільності гривня почала знецінюватися.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить залишатися під тиском з коливаннями в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. Якщо ринок отримає очікувану гривневу ліквідність, то, ймовірно, реалізує потенційний рух в зону 27,5 гривень за долар", - прогнозує експерт.

Реклама

За словами Шевчишина, до інфляції в Україні найближчим часом може призвести ситуація на газовому ринку. Захмарні ціни на енергоресурси і високі обсяги споживання через холодну зиму спричинять чергове подорожчання продуктів харчування, товарів масового споживання і послуг.

читайте такожДолар по 80 гривень: українці дізналися про катастрофічний сценарій

Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте ще:

viber
курс долара
Зараз ви переглядаєте новину «Долар бере новий рекорд: українців попередили про несподіваний курс». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Збудуться всі мрії: хто зі знаків стане головним щасливчиком в Новий рік 2022Збудуться всі мрії: хто зі знаків стане головним щасливчиком в Новий рік 2022 Гороскоп на сьогодні 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокусиГороскоп на сьогодні 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокуси Велика удача і успіх в грошах: топ-5 знаків, яким крупно пощастить в січніВелика удача і успіх в грошах: топ-5 знаків, яким крупно пощастить в січні В Укргідрометцентрі попередили про морози -20°: коли чекати удар холодуВ Укргідрометцентрі попередили про морози -20°: коли чекати удар холоду Найсмачніший салат з язиком на Новий рік 2022: неймовірно простий рецептНайсмачніший салат з язиком на Новий рік 2022: неймовірно простий рецепт
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
01:33

Ольга Мединіч показала, як зараз виглядає 87-річна Аліса Фрейндліх

01:27

Долар бере новий рекорд: українців попередили про несподіваний курсВідео

00:33

Гороскоп на сегодня 24 грудня 2021: Близнюкам – втрати, Дівам - подарунки, Скорпіонам - великі грошіВідео

23 грудня, четвер
23:59

Трагедія на Херсонщині: на тонкому льоду потонули двоє дітей

23:34

Стало відомо, що буде з гривнею до Нового рокуВідео

Реклама
23:22

На Тернопільщині діти розправилися з "сусідом-вбивцею"

22:53

Військова атака РФ на Україну і рішення Путіна: ЗМІ дізналися про побоювання адміністрації БайденаВідео

22:35

В Україні з'явиться система для оплати послуг ЖКГ онлайнВідео

22:33

У Луганській області вихователь зґвалтував дитину і кинув голу на вулиціВідео

22:04

Піврічна дівчинка з унікальними темними плямами стала зіркою Instagram - щемливі фотоФото

21:57

НАТО стягне війська до кордонів РФ, якщо Москва нападе на Україну: у Байдена попередили про ударВідео

21:37

Мережа вибухнула мемами з приводу рішення поставити українок на військовий облікФото

20:37

Удача в грошах і виконання бажань: хто зі знаків-головний везунчик в Новий рік 2022

20:29

У дівчинки зі Львова 7 років не відкривався рот: батьки звернулися за допомогою тільки зараз

19:59

ВСД як діагноз, якого не існує: лікар розповів про недугу, в яку довго вірили українці

19:51

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік: все, що потрібно знатиВідео

19:44

В семи регіонах України виявили новий варіант штаму ДельтаВідео

19:44

Путін - президент обложеної фортеціПогляд

19:22

Гороскоп на січень 2022 року для Дів обіцяє море радості й задоволень, а також виграш в лотереюВідео

19:11

Бродяча собака стала "мамою" для покинутої дитини з невидаленою пуповиною: несамовиті фото

Реклама
19:05

Магнітний шторм до 5 балів: як пережити магнітну бурю на РіздвоВідео

18:51

Іван Яковина. Президент РФ став занадто нуднимВідеоблоги

18:46

Росія влаштувала шантаж Заходу і стягнула війська до України: в НАТО дізналися про плани МосквиВідео

18:32

У Києві зникла новорічна ялинка вартістю 5 млн гривеньВідео

18:19

У Львові в райраді спортсмен-депутат побився з колегою під час сесіїВідео

18:09

Ціни на бензин зросли на АЗС: скільки коштує паливоВідео

17:50

У Києві шахраї облаштували кафе і виманювали там гроші з багатіївВідео

17:49

Гороскоп на січень 2022 року для Раків: проблеми з грошима, повернення колишнього і новий іміджВідео

17:45

Танкери з СПГ прямують не у Азію, а до країн ЄС: у Європі різко впала ціна на газВідео

17:41

Помер зірка серіалу Вулиці розбитих ліхтарів

17:30

За прикладом Ізраїлю: чому в Україні жінок ставлять на військовий облікПогляд

17:20

Принц Гаррі і Меган Маркл показали шестимісячну дочку - перше фото Лілібет потрапило в Мережу

17:05

Росія перекинула нові сили: у ЗСУ розкрили число військ РФ на кордоні УкраїниВідео

17:01

В МЗС спростували слова Путіна про начебто підготовку Україною операції на ДонбасіВідео

16:48

Тіла викинули в лісі: під Хмельницьким чоловік з коханкою розстріляв свою дружину і задушив дитинуВідео

16:41

Військовий облік українок: кого і коли можуть забрати на службуВідео

16:27

Віталія Козловського складно впізнати - співак кардинально змінив імідж

16:24

В Україні заборонили низку російських товарівВідео

16:09

"Автономія" Донбасу, правки до Конституції і діалог з "ЛДНР": Путін заявив про "вимоги" до УкраїниВідео

16:02

Платіжки, замовлення послуг і скарги: в Україні запустять новий ресурс із комунальних послуг

Реклама
15:58

Україну атакує потужний антициклон: стала відома дата різкого потеплінняВідео

15:54

Не варто і починати: названі найбільш несумісні пари за знаком ЗодіакуВідео

15:31

Київстар підвищує тариф і змінює умови для абонентів: коли піднімуть ціни

15:28

20-річна Анна Трінчер показала величезні силіконові груди

15:24

Прикмети на 24 грудня: що не можна робити в Ніконов день і як не потрапити в бідуВідео

15:01

"Добросусідські відносини будь-якою ціною": Путін вибухнув заявою на адресу УкраїниВідео

14:56

В Україні зросте податок на нерухомість: хто заплатить 25 тисяч за квартируВідео

14:21

Майбутнє Донбасу, вплив Зеленського і атака на Київ: Путін зробив гучні заяви на адресу УкраїниВідео

13:56

"Потрапив під вплив "нациків": Путін висунув звинувачення ЗеленськомуВідео

13:32

"Ах, це весілля!": на Новий рік на 1+1 відбудеться телепрем'єра фільму Скажене весілля-3Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти