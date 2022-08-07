Долар можна купити по 36,6: в НБУ розповіли, як вигідно придбати валюту

Курс валют, долар / скріншот

У деяких українських банках зараз можна купувати безготівковий долар за курсом, зафіксованим Нацбанком - 36,6 гривні.

При такій операції діє обмеження в 50 тисяч гривень, розповів в коментарі "ТСН" заступник Голови Ради НБУ Василь Фурман.

"Поки ми маємо фіксований курс для безготівкових операцій на рівні 36,6 грн, а готівковий ринок - набагато менше. Тобто, якщо порівнювати в абсолютних цифрах, то на безготівковому ринку вдень купується/продається більше $300 мільйонів, на готівковому - приблизно $50 мільйонів. На мою думку, курс на безготівковому ринку повинен бути базовим", - зазначив він.

Також він пояснив, що зараз немає макроекономічних підстав для ослаблення гривні, регулятор повністю контролює ситуацію.

"На сьогодні в банках вже є готівковий долар. Ви однозначно вже можете його купити. Там курс ринковий. Тобто він відрізняється від безготівкового курсу, який зафіксований 36,6 грн. Також можна купити і безготівковий долар в межах до 50 тисяч гривень через деякі банки. Але не всі банки проводять ці операції, тому що це залежить від стратегії того чи іншого банку", - розповів Фурман.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман розповів, що гривня повинна посилитися в найближчі кілька тижнів.

"Нацбанк не дає прогнозів щодо курсу гривні. Це було до війни і тим більше зараз. Я можу тільки спиратися на думку дуже багатьох експертів, навіть не працюють в НБУ", - пояснив він.

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