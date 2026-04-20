Долар і євро рекордно злетіли: новий курс валют на 20 квітня

В Українських банках євро коштує вже понад 52 грн.

В Україні раптово підскочив курс валют на 20 квітня 2026 року. Про це йдеться у матеріалу Главреду.

За даними Minfin, в обмінниках курс долара виріс до 43,95 грн/дол. та 43,80 грн/дол. у покупці та продажу відповідно. Євро вже коштує по 51,95 та 51,60 у купівлі та продажу відповідно.

У банках також валюта подорожчала. Середній курс валют складає:

долар - 42,20/43,60 грн/долар;

євро - 51,40/52,25 грн/євро.

Також відомо, у яких українських банках найдешевша та найдорожча валюта:

ПриватБанк: долар - 44,30 грн/дол при купівлі у касі та 44,24 грн/дол при купівлі карткою; євро - 52,50 грн/євро при купівлі у касі та 52,63 грн/євро при купівлі карткою;

Ощадбанк: долар - 44,25 грн/дол при купівлі у касі та 44,35 грн/дол при купівлі карткою; євро - 52,45 грн/євро при купівлі у касі та 52,30 грн/євро при купівлі карткою;

Пумб: долар - 44,40 грн/дол при купівлі у касі та 44,20 грн/дол при купівлі карткою; євро - 52,40 грн/євро.



Главред раніше повідомляв, що за оцінкою незалежного експерта, кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, у квітні курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим чинником залишатиметься розвиток ситуації на Близькому Сході.

Керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

