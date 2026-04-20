Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар і євро рекордно злетіли: новий курс валют на 20 квітня

Ангеліна Підвисоцька
20 квітня 2026, 11:28оновлено 20 квітня, 12:27
В Українських банках євро коштує вже понад 52 грн.
Курс валют в Україні на 20 квітня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 20 квітня
  • Чи змінився курс євро
  • Яким буде курс злотого 20 квітня

В Україні раптово підскочив курс валют на 20 квітня 2026 року. Про це йдеться у матеріалу Главреду.

За даними Minfin, в обмінниках курс долара виріс до 43,95 грн/дол. та 43,80 грн/дол. у покупці та продажу відповідно. Євро вже коштує по 51,95 та 51,60 у купівлі та продажу відповідно.

відео дня

У банках також валюта подорожчала. Середній курс валют складає:

  • долар - 42,20/43,60 грн/долар;
  • євро - 51,40/52,25 грн/євро.
Курс валют в Україні на 20 квітня / фото: Главред

Також відомо, у яких українських банках найдешевша та найдорожча валюта:

  • ПриватБанк:
    • долар - 44,30 грн/дол при купівлі у касі та 44,24 грн/дол при купівлі карткою;
    • євро - 52,50 грн/євро при купівлі у касі та 52,63 грн/євро при купівлі карткою;
  • Ощадбанк:
    • долар - 44,25 грн/дол при купівлі у касі та 44,35 грн/дол при купівлі карткою;
    • євро - 52,45 грн/євро при купівлі у касі та 52,30 грн/євро при купівлі карткою;
  • Пумб:
    • долар - 44,40 грн/дол при купівлі у касі та 44,20 грн/дол при купівлі карткою;
    • євро - 52,40 грн/євро.
Курс долара
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини України

Главред раніше повідомляв, що за оцінкою незалежного експерта, кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, у квітні курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим чинником залишатиметься розвиток ситуації на Близькому Сході.

Керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс курс валют курс гривні курс долара курс євро курс гривні курс НБУ курс злотого
Новини партнерів

Головне за день

Більше
12:28Україна
11:50Україна
11:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти