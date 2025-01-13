Долар досяг історичного максимуму: курс валют на 13 січня

Долар продовжує утримувати шостий історичний максимум, хоча його зростання сповільнилося.

https://glavred.net/economics/dollar-dostig-istoricheskogo-maksimuma-kurs-valyut-na-13-yanvarya-10630088.html Посилання скопійоване

Скільки коштують долар і євро на початку тижня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Який курс долара та євро 13 січня встановив НБУ

Який курс валют 13 січня на міжбанку

Офіційний курс долара у понеділок, 13 січня, встановили на рівні 42,28 гривні за долар. Долар досяг історичного максимуму, хоча темпи зростання сповільнилися. Про це йдеться на сайті НБУ.

Євро в Україні у понеділок подорожчав на 2 копійки. Офіційний курс на 13 січня становить 43,57 гривні за один євро.

відео дня

Курс долара в обмінниках України знизився. Падіння курсу спричинив обвал валюти на міжбанківському ринку.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 13 січня середній курс продажу долара в обмінних пунктах знизився на 5 копійок і становить 43,00 гривні за долар. Курс євро зменшився на 10 копійок і досяг 44,40 гривні за один євро.

В обмінниках долар купують в середньому за 42,50 гривні, а євро — за 43,70 гривні.

На міжбанківському ринку курс становить 42,24-42,29 грн за долар (купівля-продаж), свідчать дані Мінфіну.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у 2025 році курс долара в Україні продовжить зростати, але без суттєвих коливань. До кінця року він може досягти 45 гривень, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Також експерти прогнозують поступове підвищення курсу, при цьому основним фактором залишаються інтервенції Національного банку. У 2025 році курс долара в Україні може зрости до 47 гривень, а в разі негативного сценарію — до 50 гривень.

Крім цього, НБУ зафіксував новий рекорд курсу долара на 13 січня 2025 року – 42,2841 грн за 1 долар, що на 0,0016 грн вище попереднього максимуму. Курс євро також зріс до 43,5738 грн.

Читайте також:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред