Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар досяг історичного максимуму: курс валют на 13 січня

Руслана Заклінська
13 січня 2025, 11:52
266
Долар продовжує утримувати шостий історичний максимум, хоча його зростання сповільнилося.
Долар досяг історичного максимуму: курс валют на 13 січня
Скільки коштують долар і євро на початку тижня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара та євро 13 січня встановив НБУ
  • Який курс валют 13 січня на міжбанку

Офіційний курс долара у понеділок, 13 січня, встановили на рівні 42,28 гривні за долар. Долар досяг історичного максимуму, хоча темпи зростання сповільнилися. Про це йдеться на сайті НБУ.

Євро в Україні у понеділок подорожчав на 2 копійки. Офіційний курс на 13 січня становить 43,57 гривні за один євро.

відео дня

Курс долара в обмінниках України знизився. Падіння курсу спричинив обвал валюти на міжбанківському ринку.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 13 січня середній курс продажу долара в обмінних пунктах знизився на 5 копійок і становить 43,00 гривні за долар. Курс євро зменшився на 10 копійок і досяг 44,40 гривні за один євро.

В обмінниках долар купують в середньому за 42,50 гривні, а євро — за 43,70 гривні.

На міжбанківському ринку курс становить 42,24-42,29 грн за долар (купівля-продаж), свідчать дані Мінфіну.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у 2025 році курс долара в Україні продовжить зростати, але без суттєвих коливань. До кінця року він може досягти 45 гривень, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Також експерти прогнозують поступове підвищення курсу, при цьому основним фактором залишаються інтервенції Національного банку. У 2025 році курс долара в Україні може зрости до 47 гривень, а в разі негативного сценарію — до 50 гривень.

Крім цього, НБУ зафіксував новий рекорд курсу долара на 13 січня 2025 року – 42,2841 грн за 1 долар, що на 0,0016 грн вище попереднього максимуму. Курс євро також зріс до 43,5738 грн.

Читайте також:

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар курс валют обмін валют курс долара євро-долар долар гривня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Значні проблеми": в ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ

"Значні проблеми": в ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ

13:37Україна
Кінець війни не на користь Києва: Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа

Кінець війни не на користь Києва: Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа

12:32Світ
В одній з областей України ввели аварійні відключення світла: подробиці

В одній з областей України ввели аварійні відключення світла: подробиці

11:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Призначення знають одиниці: чому в СРСР масово виготовляли паркани із ромбиками

Призначення знають одиниці: чому в СРСР масово виготовляли паркани із ромбиками

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Війною в Україні не обмежаться: у ЗСУ розкрили плани північнокорейських солдатів

Війною в Україні не обмежаться: у ЗСУ розкрили плани північнокорейських солдатів

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

Україну скують морози: у яких регіонах сильно похолодає і буде сніг

Україну скують морози: у яких регіонах сильно похолодає і буде сніг

Останні новини

13:47

Секретний прийом з пральною машинкою: як швидко висушити одяг взимку

13:41

"Серйозний ризик": експерт розповів, можуть в Україні провести електронні вибориВідео

13:37

"Значні проблеми": в ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ

13:31

Залишилось 2 кілометри: росіяни просуваються в обхід Покровська - Крамченков

13:21

Шалено смачний салат Сета-Де-Поло: потрібно всього 1 пачка крабових паличок - рецепт

Вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - КошельВибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - Кошель
13:16

Підготовка мирних переговорів з Україною: у Путіна зробили заяву

13:15

"Іду далі": Цимбалюк звернувся до фанатів після чуток про розрив із коханою

12:55

"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

12:52

Дивно, але факт: куди діваються комарі взимку

Реклама
12:45

Ексклюзивне розслідування "ТСН. Особливий погляд. Мова війни" покажуть на телеканалі "1+1 Україна"

12:45

Скільки палива "зʼїдає" обігрів автомобіля взимку: несподівані цифри

12:44

Українці масово скуповують долари: що буде з курсом - прогноз аналітиків

12:32

Кінець війни не на користь Києва: Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа

12:26

Військові у парламенті: експерт озвучив прогноз на майбутні вибори в Україні

12:13

Ворог перекидає резерви і готує штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

11:56

"Нехай їде в Москву": легендарна актриса публічно відкинула українську мову

11:52

Долар досяг історичного максимуму: курс валют на 13 січня

11:51

В одній з областей України ввели аварійні відключення світла: подробиці

11:36

Велика ліквідація військових з КНДР: ЗСУ відбили тривалий штурм на Курщині

11:35

Плутаються навіть досвідчені водії: що означає дорожній знак "авто з крилами"

Реклама
11:32

Вже існує документ і конкретна дата: коли відбудуться вибори в Україні - КошельВідео

11:25

"Аргумент для Путіна": вибори в Україні можуть допомогти у переговорах з РФ – КошельВідео

11:08

Китайський гороскоп на завтра 14 січня: Зміям – страждання, Півням – сумніви

10:50

Окупанти "оголюють" фронт: армія РФ готує Крим до оборони від ударів ЗСУ - АТЕШ

10:45

Гороскоп на завтра 14 січня: Тельцям - хороші новини, Козерогам - прибуток

10:42

Навіщо під ручку дверей підкладають монетку

10:34

РФ атакувала дронами Київщину: пошкоджено медзаклади та житлові будинки

10:29

Чому в СРСР сходи в під'їздах фарбували лише по боках: секрет розкритий

10:17

Армія РФ скоротила кількість штурмів на фронті: аналітик пояснив причину

09:51

Україну накриють снігопади і мороз до -20: синоптик назвав дату похолодання

09:30

ЗСУ знищили штаб окупантів біля Покровська - Forbes

09:27

5 знаків зодіаку, яким щастить в особистому житті

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 січня (оновлюється)

09:10

Що означають цифри від 1 до 5 на батареї: неочікувана відповідь фахівця

09:06

"Талановита в усьому": Максим Галкін захопив новим відео дочки

08:41

ЗСУ взяли в полон розвідників: Південна Корея розкрила останні втрати КНДР

08:32

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

"Невелика і маргінальна": що відбувається зі втікачем Потапом - деталі

07:55

ЗСУ отримали важливу перевагу на фронті: у Forbes розкрили деталі

07:15

Що не так на малюнку: тільки суперуважні люди знайдуть помилку за 3 секунди

Реклама
06:59

Росіяни просунулися біля 8 населених пунктів Донецької області - DeepState

06:15

"Світ у тіні автократів: чи зможе Україна вистояти?"Погляд

05:00

Яке сьогодні свято 13 січня 2025 року: не позичайте гроші та речі цього дня

04:31

ЗСУ заблокували 140 тисяч окупантів: аналітик розповів про ситуацію на Курщині

03:32

Призведе до бід та конфліктів: чому не можна тримати ножі, виделки та ложки разом

02:53

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

02:32

"Крах планів та нещасні випадки": астролог назвав найгірші дні в 2025 році

01:44

Зможете спокутувати 7 гріхів: що потрібно зробити 13 січня - прикмети

01:30

Донька Олени Мозгової показала романтичний ранок із коханою

00:28

Загроза захоплення Дніпропетровщини: з'явився прогноз головного наступу РФ

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти