Прогноз курсу долара: банкір сказав, чи чекати на "зліт" в обмінниках

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- Курс валют очікувано коливатиметься у звичних межах
- Не спостерігається факторів, здатних різко змінити ситуацію
Перші дні травня 2025 року на валютному ринку України обіцяють бути стабільними і досить спокійними, повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестицій "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
Курс валют очікувано коливатиметься у звичних межах, а попит на іноземну валюту, за прогнозами, знизиться, що дасть змогу Національному банку скоротити своє втручання в ринок, розповів він у коментарі УНІАН.
Банкі зазначив, що на сьогодні не спостерігається факторів, здатних різко змінити ситуацію на валютному ринку країни.
За його оцінками, у період з 5 по 11 травня курс долара на міжбанківському та готівковому ринку перебуватиме в діапазоні від 41,2 до 41,6 грн за долар.
Це означає, що 100 доларів обійдуться в 4120-4160 грн, а еквівалент 1000 доларів становитиме від 41 200 до 41 600 грн.
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Раніше повідомлялося про те, наскільки знеціниться американська валюта і яка причина. Курс долара до євро незабаром може впасти, це відіб'ється і на співвідношенні гривні до долара.
Нагадаємо, раніше експерт відповів, яку валюту краще купувати. Курс долара може і далі коливатися.
Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" - після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт.
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Хто такий Тарас Лєсовий?
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
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