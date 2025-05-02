Прогноз курсу долара: банкір сказав, чи чекати на "зліт" в обмінниках

Попит на іноземну валюту, за прогнозами, знизиться, що дасть змогу НБУ скоротити своє втручання в ринок, прогнозує Тарас Лісовий.

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З'явився прогноз курсу долара / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Курс валют очікувано коливатиметься у звичних межах

Не спостерігається факторів, здатних різко змінити ситуацію

Перші дні травня 2025 року на валютному ринку України обіцяють бути стабільними і досить спокійними, повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестицій "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Курс валют очікувано коливатиметься у звичних межах, а попит на іноземну валюту, за прогнозами, знизиться, що дасть змогу Національному банку скоротити своє втручання в ринок, розповів він у коментарі УНІАН.

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Банкі зазначив, що на сьогодні не спостерігається факторів, здатних різко змінити ситуацію на валютному ринку країни.

За його оцінками, у період з 5 по 11 травня курс долара на міжбанківському та готівковому ринку перебуватиме в діапазоні від 41,2 до 41,6 грн за долар.

Це означає, що 100 доларів обійдуться в 4120-4160 грн, а еквівалент 1000 доларів становитиме від 41 200 до 41 600 грн.

/ Главред

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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