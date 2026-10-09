В Україні обвалилися ціни на базовий овоч: скільки тепер коштує кілограм

Вартість цибулі знижується на тлі слабкого попиту та збільшення пропозиції на ринку.

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Ціни на цибулю / Колаж: Главред, фото: Pexels

Коротко:

Цибуля в Україні за тиждень подешевшала на 10%

Ціни на цибулю становлять 9–15 грн/кг

Попри здешевлення, цибуля коштує на 37% дорожче, ніж торік

В Україні продовжують знижуватися ціни на ріпчасту цибулю. За тиждень продукція подешевшала в середньому на 10% через слабкий попит і збільшення пропозиції овочів низької якості. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що станом на зараз фермери продають ріпчасту цибулю по 9–15 грн за кілограм. Це приблизно на 10% менше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Однією з причин здешевлення стало погіршення якості врожаю через несприятливі погодні умови під час збирання. Частина цибулі не придатна для тривалого зберігання, тому виробники намагаються якнайшвидше продати її, знижуючи відпускні ціни.

"Через несприятливі погодні умови під час проведення збиральних робіт якість урожаю погіршилася, внаслідок чого частина продукції виявилася непридатною для тривалого зберігання. Намагаючись якомога швидше реалізувати таку цибулю, більшість фермерів продовжують знижувати відпускні ціни", - йдеться в публікації. - "Водночас продукція високої якості рідко надходить у продаж, оскільки виробники вважають за краще зберігати її у сховищах в очікуванні більш вигідних цін", - пояснюють аналітики.

Попри останнє зниження вартості, цибуля в Україні в середньому на 37% дорожча, ніж за аналогічний період минулого року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Українців попередили про дефіцит цибулі

Навесні в Україні може суттєво скоротитися пропозиція цибулі, що створює передумови для дефіциту та нового зростання цін. Однією з головних причин є різке зменшення площ під культурою порівняно з минулим сезоном. Про це заявив міжнародний консультант із зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков у колонці для AgroTimes.

За його словами, частина великих господарств цього року взагалі відмовилася від вирощування цибулі.

Зокрема, підприємства, які торік закладали на зберігання до 17 тис. тонн продукції, нині не вирощують її зовсім. При цьому нових виробників на ринку з’явилося небагато. Ситуацію ускладнило й зниження врожайності.

"Якщо торішній врожай був рекордним, то нині середня врожайність впала орієнтовно на 20-30 т/га. На це суттєво вплинули погодні катаклізми: на півдні вирощуванню завадили пилові бурі, а в центральних та західних областях - зворотні приморозки та тривалі зливи, які розмивали посіви та заважали вчасно вийти у поля", - наголосив він.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Іван Свиноус заявив, що у жовтні пастеризоване молоко в Україні може подорожчати більш ніж на 6%, кефір - майже на 6%, а сметана - на 6,5%.

Головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Інна Сало говорила, що у жовтні овочі борщового набору можуть подорожчати до 7%, а салатні овочі - до 20% через сезонне скорочення пропозиції.

Водночас в Україні вже 6 тижнів поспіль знижуються ціни на моркву. Наразі торговельно-закупівельна активність на ринку цих коренеплодів в Україні залишається низькою, оскільки фермерам необхідно реалізувати досить великі обсяги продукції середніх сортів, яка не підлягає тривалому зберіганню.

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