Ціна злетить ще на 20%: важливий для кожного українця продукт різко подорожчає

З 2024 року хлібобулочні вироби дорожчають на 1,5–2%.

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Один з основних продуктів дорожчатиме / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Марчука:

До кінця року хліб подорожчає на 20%

Щомісяця ціна росте на 1,5–2%

Головна причина подорожчання — це війна і її наслідки

До кінця 2025 року в Україні очікується чергове подорожчання хліба — орієнтовно ще на 20%. Таке зростання продовжить вже наявну тенденцію щомісячного підвищення цін у межах 1,5-2%. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у ефірі Ми-Україна.

"Ситуація по хлібу така, що в нас 2024 рік характеризувався зростанням більше ніж на 20%. Тенденція 2025 року, вона продовжує, в принципі, переходити з року в рік, де ціна теж на хліб зростає у межах 20%, кожного місяця додаючи по 1,5-2% до ціни, що на сьогоднішній день сформувалась", - пояснив він. відео дня

Основними причинами подорожчання Марчук називає наслідки війни, яка призвела до суттєвого скорочення кількості працівників у сільському господарстві та харчовій промисловості. Відсутність достатньої робочої сили змушує підприємства впроваджувати автоматизовані технології, що потребує значних інвестицій та підвищує собівартість продукції.

Крім того, важливу роль відіграє загальна продовольча інфляція, яка охоплює не лише готові продукти, а й сировину, енергоносії та логістичні послуги. За словами Марчука, зростання цін на паливо прямо впливає на вартість доставки, що закладається у кінцеву ціну хліба.

"Ціна логістики сьогодні, коли відбуваються коливання на паливо, воно теж закладає основу ціноутворення", - зазначив він.

Марчук зауважив, що ще одним вагомим фактором є врожайність зернових культур, зокрема пшениці, яка формує приблизно 25% від собівартості хлібобулочних виробів. Нестабільні погодні умови, збільшені витрати на засоби виробництва та складна економічна ситуація загалом впливають на рівень урожаю, що позначається на ціні борошна і, відповідно, на ціні хліба.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - новини України

Нагадаємо, в Україні знизилися ціни на черешню через погіршення її якості. Основну частину ягід на ринку становить продукція середнього та низького ґатунку.

Також на ринку "Шувар" у Львові з’явилися перші кавуни — ціна 35 грн/кг. Суттєвого зниження цін на кавуни не очікується — вони залишаться високими, як і торік.

Як повідомляв Главред, ціни на вишні, сливи, абрикоси та інші кісточкові фрукти залишаються високими через весняні заморозки, які знищили до 40% урожаю. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що постраждали не лише українські сади, а й врожаї в Туреччині.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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