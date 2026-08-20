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Спецпосланець Трампа готується відвідати Київ: коли може відбутися візит

Руслан Іваненко
20 серпня 2026, 22:49
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Член Республіканської партії Борис Пінкус припустив, що після візиту Віткоффа до Києва його розмова з Путіним може зміниться.
Зеленский, Уиткофф
Віткофф може відвідати Київ і після поїздки змінити підхід до переговорів / колаж: Главред, фото: скріншот, Офіс президента

Коротко:

  • Віткофф може відвідати Київ на День Незалежності
  • Пінкус закликав показати йому наслідки атак РФ
  • Спецпосланцю також пропонують побувати на передовій

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф може приїхати до Києва на День Незалежності України. Про це заявив член Республіканської партії США Борис Пінкус в інтерв’ю 24 каналу.

За словами Пінкуса, візит американського представника до України був би важливим, оскільки він зміг би на власні очі побачити наслідки російської агресії та оцінити ситуацію безпосередньо на місці.

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"Віткофф може вже цього тижня приїхати до Києва, ймовірність дуже висока. Я не хочу сказати, що от, побувавши там, він скаже: "Все, Боже мій, який жах!" і розвернеться як Лора Лумер на 180 градусів. Цього не буде. Але дуже важливо інше. Він побачить те, що переконає його: Україну перемогти неможливо, її не можна зігнути", – зазначив Пінкус.

Він припустив, що під час поїздки Віткоффу можуть показати не лише наслідки російських атак, а й розробки українських фахівців у сфері нових технологій. Крім того, Пінкус вважає доцільним організувати для спецпосланця поїздку на передову.

"Нехай він теж, крім генералів, які чудово знають, що відбувається в Україні та які досягнення вона має, донесе це до вух Трампа. Хай на передову його звозять. Пам'ятаєте Штайнмаєра, президента Німеччини, який дуже симпатизував Путіну, але після того, як побував у Києві, його ніби підмінили. Багато хто, відвідавши столицю і побачивши все на власні очі, змінює своє уявлення про те, що відбувається", – сказав він.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Пінкус також не виключив, що після Києва Віткофф знову може вирушити до Москви. Водночас, на його думку, після можливої поїздки до України характер його подальших переговорів із російською стороною може змінитися.

"Я ось нещодавно був у Вашингтоні, поставив запитання, чому терплять цього Віткоффа? Ну скільки можна з ним возитися? Звертався до Конгресу, казав, що він же ним не призначений, не затверджений. Виявляється, що готується повістка, запрошення буде для всіх. Усі рано чи пізно звітуватимуть у Конгресі про те, що зробили для Америки. Тому що всі втрати України – це втрати Америки, ми відповідаємо за це і морально, і матеріально", – додав Пінкус.

На його думку, американським посередникам, зокрема Віткоффу, доведеться звітувати перед Конгресом щодо своєї діяльності.

Трамп розглядає два сценарії завершення війни в Україні - експерт

Президент США Дональд Трамп може розглядати два варіанти розвитку подій для завершення російсько-української війни, а його рішення значною мірою залежатиме від внутрішньополітичної ситуації у США. Таку думку висловив голова Міжнародного інституту досліджень безпеки Олексій Буряченко.

За його словами, перший сценарій полягає у спільному тиску США, України та європейських держав на Росію, щоб змусити Володимира Путіна погодитися на переговори на умовах Києва та його європейських партнерів.

Експерт зазначив, що такий підхід був би прийнятним для України. Водночас для його реалізації Вашингтону та країнам Європи довелося б посилити економічний тиск на Росію, зокрема обмежити її експорт нафти й газу.

Другий варіант, на думку Буряченка, передбачає затяжні переговори без швидкого результату. У такому разі США продовжуватимуть контактувати як із Росією, так і з Україною, демонструючи виборцям, що Трамп не відмовився від обіцянки завершити війну.

Водночас реальних кроків до припинення бойових дій може бути менше, оскільки пріоритет американської адміністрації зміститься на ситуацію на Близькому Сході.

Буряченко вважає, що остаточний вибір Трампа залежатиме не лише від перспектив реального завершення війни, а й від політичних розрахунків напередодні проміжних виборів у США.

Війна в Україні - новини за темою

Як писав Главред, країна-агресор Росія 20 серпня масовано атакувала Україну безпілотниками та балістикою. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на такі атаки далекобійними засобами. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

Крім того, на початку 2026 року Україна розглядала можливість проведення масштабної операції з використанням дронів зі штучним інтелектом, метою якої мало стати порушення роботи московських аеропортів. Про це пише The Atlantic з посиланням на джерела, обізнані з підготовкою плану.

Нагадаємо, що у Кремлі вкотре намагаються видати терор проти українських міст за нібито "високоточний удар" по військових об’єктах, замовчуючи про жертви серед населення й руйнування цивільної інфраструктури.

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Про джерело: 24 канал

24 канал - український цілодобовий новинний телеканал. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

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