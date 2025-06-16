Ціни ростуть як на дріжджах: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

Популярний вид мʼяса подорожчав на 28%.

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В Україні дорожчає мʼясо / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Чому вартість м'яса зростає

Чи чекати на стабілізацію цін

За останній місяць в Україні помітно подорожчали яловичина та курятина. Підвищення цін на м'ясо спричинене цілим комплексом факторів. Про це повідомляють фахівці Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Так, вартість яловичини зросла на 6%, станом на сьогодні за кілограм цього мʼяса доведеться заплатити в середньому 336 грн.

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Експерти пояснюють, що яловичина дорожчає на тлі обмеженої пропозиції та компенсації собівартості.

Курятина теж суттєво дорожчає. Зокрема, вартість курячого філе піднялася на 11%, стегно курки — на 28%, а тушка курки — на25%.

В середньому куряче філе коштує 222 грн/кг. А стегно обійдеться у 154 грн/кг.

Суттєве подорожчання курятини частково пояснюється підвищенням витрат на корми.

Ціна свинини залишилася майже без змін.

"В найближчий місяць ціни на м`ясну продукцію будуть відносностабільними, проте є ризики того, що за рахунок вартості кормів, зменшення поголів`я свиней і ВРХ, ціни можуть до кінця літа зрости ще на 5-7%", - прогнозують фахівці.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - останні новини

Як писав Главред, в середньому ціни на полуницю в Україні зросли на 50% порівняно з минулим роком. Станом на сьогодні вартість популярної ягоди на українських ринках коливається в межах 150-200 гривень.

Також у Києві цього сезону ціни на черешню зросли до рекордних за 10 років — 300-650 грн/кг, подекуди до 1200-1500 грн/кг на імпорт. Причиною подорожчання стала низька врожайність — урожай складає лише 40% від торішнього рівня.

Тим часом у фруктово-ягідному сегменті продовжують знижуватися ціни на суницю садову. Її вартість встановлена на рівні 110-170 грн/кг.

Також у черговий раз подешевшала груша. Ціни впали з 90-110 грн/кг до 85-100 грн/кг.

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Що таке Український клуб аграрного бізнесу? "Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві. Wikipedia

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