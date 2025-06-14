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Ціни на сигарети рекордно зростуть: що вплине на вартість

Марія Николишин
14 червня 2025, 19:11
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Підвищення податків може скласти 139%.
Ціни на сигарети рекордно зростуть: що вплине на вартість
Як зміняться ціни на сигарети / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • У Європі планують підвищити ціни на сигарети
  • Так, податок на сигарети зросте з 90 євро за 1000 штук до 215 євро

Європейська комісія розглядає можливість значного підвищення податків на сигарети і тютюн. Зокрема, підвищення може скласти 139% та 258% відповідно. Про це пише Politico.

Відомо, що у документі Єврокомісія викладає три різні сценарії, але надає перевагу найбільшому збільшенню податків, яке принесе додаткові податкові надходження у розмірі 15,1 млрд євро.

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"У разі впровадження закону податок на сигарети зросте з 90 євро за 1000 штук до 215 євро, тоді як податок на тютюн зросте з 60 євро за кілограм до 215 євро", - йдеться у повідомленні.

У документі також зазначається, що вищі податки та ціни на тютюн "були доведені, як єдиний найефективніший захід для скорочення загального споживання тютюну", але додається, що чинні мінімальні ставки податку втратили свою ефективність у скороченні споживання тютюну.

Ціни на сигарети рекордно зростуть: що вплине на вартість
Чому ростуть ціни на тютюнові вироби / Інфографіка: Главред

Ціни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на суницю садову - одну з найулюбленіших ягід країни - різко пішли вниз. Причина проста і сезонна: різке зростання пропозиції від місцевих господарств.

Також відомо, що урожайність черешні, вишні та абрикосів цього року може скоротитися до 50%. Тому ціна на них буде досить високою.

Крім того, у травні 2025 року загальний рівень інфляції досяг 15,9%, а ціни на продукти харчування зросли ще більше - на 22,1%.

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Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

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