Ціна полетить вниз: експерт відповів, коли в Україні здешевшає пальне

З наступного тижня АЗС можуть почати продавати пальне за оновленими цінами.

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Ціни на пальне почнуть знижуватися / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні впадуть ціни на пальне

Наскільки здешевшає бензин та дизель

Скільки коштує пальне в Україні станом на 9 квітня

Після введення тарифів Дональдом Трампом у світі ціни на нафту впали до найнижчого рівня з лютого 2021. Якщо ж така тенденція буде спостерігатися й надалі, то в Україні вже наступного тижня знизяться ціни на пальне. Про це заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн в коментарі Укрінформу.

"Очікуємо, що, якщо розвороту цін на нафту не відбудеться, то ціни на АЗС почнуть падати вже наступного тижня. Якщо ціна 65 доларів утримається протягом квітня, зниження може скласти на бензин й дизель мінімум 3 грн/л", - сказав Куюн. відео дня

Він також підкреслив, що падіння цін на нафту зумовить зниження доходів Росії, відповідно, це обмежить можливості Москви продовжувати війну проти України.

Як повідомляє фінансовий портал Мінфін, станом на сьогодні середня ціна бензину А-95 в Україні становить 55,72 грн/л.

У середньому пальне в Україні 9 квітня продають за такими цінами:

бензин А-95 преміум – 59,47 грн/л;

бензин А-95 – 55,72 грн/л;

бензин А-92 – 53,57 грн/л;

дизельне пальне – 54,39 грн/л;

автомобільний газ – 36,09 грн/л.

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Як писав Главред, в останні дні березня вартість бензину та дизпалива в Україні поступово знижувалася. За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, це пов’язано зі здешевленням нафти – її ціна впала з 82 до 70 доларів за барель.

Нагадаємо, українські АЗС з 1 квітня суттєво не змінили вартість бензину А-95 – середня ціна залишилася на рівні 55,66 грн/л.

Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав, що ціни на паливо в Україні на АЗС можуть знизитися на 2-3 гривні через місяць, якщо світова ціна на нафту протримається на рівні 65 доларів за барель.

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Хто такий Сергій Куюн? Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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