В Україні різко зростають ціни на цукор: скільки прийдеться платити за кілограм

Коротко:
- В Україні зростають ціни на цукор
- Вартість продукту зростатиме до середини літа
- Ціни можуть вийти на рівень 27-28 грн/кг
В Україні поступово зростають ціни на цукор. Експорт і сезонні чинники створюють передумови для подорожчання продукту в майбутньому. Про це повідомили аналітики Всеукраїнської аграрної ради.
За їхніми словами, в середньому відпускні ціни виробників на цей продукт коливаються в межах 24,60-25,30 грн/кг.
"Багато заводів зараз викуповують квоти під європейський ринок. Водночас українські виробники вже адаптувалися до зовнішніх поставок ще до відкриття ЄС - ми експортували продукцію в Туреччину, Камерун, Кот-д'Івуар, Індонезію та Ізраїль. Попит із цих країн зберігається, а додатковий інтерес із боку Європи лише посилює зростання цін", - йдеться в повідомленні.
Експерти додають, що в Україні спостерігається традиційне зростання цін з початку року, яке триватиме до середини літа.
"Сезонно ми бачимо зростання котирувань із січня по червень-липень. З огляду на поточні ринкові чинники, умовні ціни можуть вийти на рівень 27-28 грн/кг з ПДВ", - вважають аналітики.
Ціни на продукти - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні зросли ціни на два популярні продукти – хліб і сало. Зокрема, ціна нарізаного пшеничного хліба вагою 650 грамів зросла з 38,75 грн до 40,65 грн, що означає подорожчання на 1,90 грн.
Також в Україні зафіксовано зростання цін на томати. Це пов'язано з тим, що пропозиція турецьких томатів на українському ринку значно зменшилася.
Крім того, інфляція у лютому 2025 року зросла до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі споживчі ціни підвищилися на 0,8%.
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Що таке Всеукраїнська аграрна рада?
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