В Україні різко зростають ціни на цукор: скільки прийдеться платити за кілограм

Зростання цін посилює додатковий інтерес із боку Європи.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-rezko-rastut-ceny-na-sahar-skolko-pridetsya-platit-za-kilogramm-10648544.html Посилання скопійоване

Ціни на цукор / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні зростають ціни на цукор

Вартість продукту зростатиме до середини літа

Ціни можуть вийти на рівень 27-28 грн/кг

В Україні поступово зростають ціни на цукор. Експорт і сезонні чинники створюють передумови для подорожчання продукту в майбутньому. Про це повідомили аналітики Всеукраїнської аграрної ради.

За їхніми словами, в середньому відпускні ціни виробників на цей продукт коливаються в межах 24,60-25,30 грн/кг.

відео дня

"Багато заводів зараз викуповують квоти під європейський ринок. Водночас українські виробники вже адаптувалися до зовнішніх поставок ще до відкриття ЄС - ми експортували продукцію в Туреччину, Камерун, Кот-д'Івуар, Індонезію та Ізраїль. Попит із цих країн зберігається, а додатковий інтерес із боку Європи лише посилює зростання цін", - йдеться в повідомленні.

Експерти додають, що в Україні спостерігається традиційне зростання цін з початку року, яке триватиме до середини літа.

"Сезонно ми бачимо зростання котирувань із січня по червень-липень. З огляду на поточні ринкові чинники, умовні ціни можуть вийти на рівень 27-28 грн/кг з ПДВ", - вважають аналітики.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні зросли ціни на два популярні продукти – хліб і сало. Зокрема, ціна нарізаного пшеничного хліба вагою 650 грамів зросла з 38,75 грн до 40,65 грн, що означає подорожчання на 1,90 грн.

Також в Україні зафіксовано зростання цін на томати. Це пов'язано з тим, що пропозиція турецьких томатів на українському ринку значно зменшилася.

Крім того, інфляція у лютому 2025 року зросла до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі споживчі ціни підвищилися на 0,8%.

Читайте також:

Що таке Всеукраїнська аграрна рада? Всеукраїнська аграрна рада - це добровільне, неурядове об’єднання. Спілка створена на основі єдності інтересів для спільної реалізації прав, свобод та захисту законних соціальних та економічних інтересів її учасників. ВАР заснована у червні 2014 року і на сьогоднішній день є найбільшою та найефективнішою громадською спілкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред