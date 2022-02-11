Ціни на сало б'ють рекорди: скільки зараз коштує український суперфуд

У січні кіло домашнього сала в середньому можна було купити за 153 гривні. Тепер же доведеться викласти 165 гривень, а за солоне сало - понад 200.
В Україні з січня по лютий 2022 року зросли ціни на солоне і домашнє сало - подорожчання склало 1,93%.
"Індекс споживчих цін на сало в лютому 2022 склав 101,93%. У порівнянні з попереднім місяцем середні ціни збільшилися на 1,93%. У січні 2022 даний індекс щодо попереднього місяця становив 101,48%", - повідомляє Мінфін.
У січні 2022 року кілограм домашнього сала в середньому можна було придбати в українських супермаркетах за 152,97 гривні за кілограм. У лютому середня ціна на продукт становить вже 165 гривень за кілограм - сало подорожчало на 12 гривень. До слова, за останні п'ять років така ціна на сало є рекордно високою.
Змінилася і вартість солоного сала. Так, у січні в супермаркетах його можна було придбати за 195,23 грн/кг, а до лютого вартість збільшилася до 219 гривень. Таким чином, ціна на солоне сало зросла практично на 24 гривні.
Як повідомляв Главред, ціни на курятину в Україні різко зросли. М'ясо птиці подорожчало на рекордні 70% лише за перші два місяці 2022 року.
Крім того, за минулий рік в Україні серйозно підвищилася ціна на продукти, які необхідні для приготування борщу (за класичним рецептом) ‒ в середньому на 30%.
Інші новини:
- Ціни на хліб будуть рекордними: українцям назвали нову вартість
- В Україні значно знизилися ціни на свинину: в чому причина
- В Україні ціни на продукти зросли на 14,5% за рік: що подорожчало найбільше
- В Україні різко подорожчала капуста