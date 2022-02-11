Ціни на сало б'ють рекорди: скільки зараз коштує український суперфуд

За кіло солоного сала потрібно викласти від 219 гривень і навіть більше / Колаж pixaby

В Україні з січня по лютий 2022 року зросли ціни на солоне і домашнє сало - подорожчання склало 1,93%.

"Індекс споживчих цін на сало в лютому 2022 склав 101,93%. У порівнянні з попереднім місяцем середні ціни збільшилися на 1,93%. У січні 2022 даний індекс щодо попереднього місяця становив 101,48%", - повідомляє Мінфін.

У січні 2022 року кілограм домашнього сала в середньому можна було придбати в українських супермаркетах за 152,97 гривні за кілограм. У лютому середня ціна на продукт становить вже 165 гривень за кілограм - сало подорожчало на 12 гривень. До слова, за останні п'ять років така ціна на сало є рекордно високою.

Змінилася і вартість солоного сала. Так, у січні в супермаркетах його можна було придбати за 195,23 грн/кг, а до лютого вартість збільшилася до 219 гривень. Таким чином, ціна на солоне сало зросла практично на 24 гривні.

Ціни на сало в Україні / index.minfin.com.ua

Як повідомляв Главред, ціни на курятину в Україні різко зросли. М'ясо птиці подорожчало на рекордні 70% лише за перші два місяці 2022 року.

Крім того, за минулий рік в Україні серйозно підвищилася ціна на продукти, які необхідні для приготування борщу (за класичним рецептом) ‒ в середньому на 30%.

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